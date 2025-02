Wanessa Camargo e Dado Dolabella terminam namoro mais uma vez e Léo Dias dispara: “A novela Os Camargos é muito boa!”

Léo Dias confirmou o término do relacionamento de Wanessa e Dado - Foto: Reprodução

O programa Fofocalizando desta quarta-feira (12) começou quente! Léo Dias começou falando sobre Wanessa Camargo e Dado Dolabella que terminaram o relacionamento mais uma vez. O apresentador ainda completou: “Capítulo 3.026 da novela Os Camargos. Essa novela é muito boa!”

ANÚNCIO

Léo contou também que Wanessa estava no show da Shakira ontem, terça-feira (11), acompanhada de Nicole Bahls, que também está recém-separada.

Ao tentar entrar em contato com Dado Dolabella para confirmar a notícia, o apresentador não foi atendido. Ao ser abordada pela reporter do Portal Léo Dias durante o show, Wanessa confirmou a separação mas não quis dar detalhes e pediu respeito.

LEIA TAMBÉM: Léo Dias se manifesta sobre pedido de prisão de Eduardo Costa: “Se o juiz mandou, tem que cumprir!”

Veja um trecho do programa!

Léo Dias comenta sobre novo namorado de Jojo Todynho: “Namorar policial dá trabalho”

Na última terça-feira (11), o programa Fofocalizando, do SBT, trouxe uma edição recheada de comentários refinados e revelações surpreendentes. Sob o comando de Cariucha, Léo Dias e Gabriel Cartolano, a atração analisou as últimas polêmicas do mundo dos famosos.

Com uma irreverência de sempre, os apresentadores deram destaque a um desentendimento entre duas celebridades que está movimentando as redes sociais.

ANÚNCIO

Além disso, Léo Dias revelou uma informação exclusiva sobre um novo casal do mundo artístico, deixando os colegas intrigados. “Essa ninguém esperava, mas já temos provas!”, afirmou o jornalista, instigando a curiosidade do público.

Segundo Léo, Jojo Todynho está vivendo um novo romance. A cantora foi surpreendida ao ser pedida em namoro por Tiago Gonçalves, policial militar do Rio de Janeiro, durante a celebração de seus 28 anos.