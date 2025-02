Volta por Cima: A participação especial de Lucinha Lins foi confirmada

Lucinha Lins grava as primeiras cenas de sua participação especial a partir do dia 15 de fevereiro

A chegada de Lucinha Lins agitou os bastidores da novela Volta por Cima , mas os detalhes envolvendo a sua personagem seguem em segredo. O último trabalho da atriz veterana foi em Chocolate com Pimenta, de 2004.

Segundo a coluna Play, do Jornal O Globo, Lucinha começa a gravar as suas cenas no sábado, 15 de fevereiro, nos estúdios da TV Globo e deve ficar na história até o último capítulo. V olta por Cima será substituída por Dona de Mim em abril .

A Viagem Lucinha Lins e Cláudio Cavalcanti interpretam Estela e Alberto na novela disponível no Globoplay

Ao entrar na novela da TV Globo, Lucinha terá que se dividir entre as gravações no Rio de Janeiro e as apresentações do espetáculo Palavra de Mulher, que entra em cartaz em São Paulo e em Brasília.

Dona Beja

Lucinha Lins também está confirmada no remake de Dona Beja, que estreia no catálogo da Max em breve. Será outra participação especial interpretando Miss Callen, uma professora de inglês que será a tutora das filhas de Beja (Grazi Massafera).

Volta por Cima Gigi (Rodrigo Fagundes) descobre que é filho de Belisa (Betty Faria) e de Rodolfo (José de Abreu)

Carreira

Lucinha Lins esteve em muitas novelas ao longo dos anos, mas Esplendor (2000) e Estrela-Guia (2000) foram suas últimas produções na TV Globo, antes de participar de Chocolate com Pimenta (2004). Momentos depois, a veterana estrelou tramas da Record, como Vidas Opostas (2006), Chamas da Vida (2008), O Rico e Lázaro (2017) e Apocalipse (2017).