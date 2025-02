Romance no ar? Luisa Arraes e filho de Cássia Eller aparecem juntos mais uma vez

A atriz Luisa Arraes tem sido presença constante no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. A região, conhecida por seu charme e atmosfera boêmia, também é onde mora Chico Chico, filho de Cássia Eller. O romance entre os dois tem se tornado cada vez mais evidente, e recentemente eles foram vistos juntos em um evento que reuniu intelectuais e figuras políticas.

O encontro aconteceu em homenagem ao matemático Marcelo Sá Corrêa, falecido em janeiro. Além do casal, a cerimônia contou com a participação do deputado federal Chico Alencar e de seu filho Emanuel. Ainda de acordo com o Extra, a relação entre a atriz e o cantor tem chamado atenção, especialmente porque os dois já foram flagrados juntos em diversas ocasiões antes mesmo do fim do casamento de Luisa com Caio Blat se tornar público.

A aproximação entre os dois começou a ganhar destaque no início de 2024, quando foram fotografados trocando beijos durante um show no Circo Voador. Desde então, a atriz tem sido vista frequentemente no bairro onde o músico reside.

No fim de janeiro, ele compartilhou um vídeo em que brinca enquanto ela deixa seu apartamento, reforçando a proximidade entre os dois. As interações entre eles demonstram sintonia, e a relação parece estar evoluindo para algo mais sério.

