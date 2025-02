Paolla Oliveira lamenta incêndio em fábrica de fantasias de Carnaval no RJ: “Todo o meu apoio e respeito”

Paolla Oliveira via Instagram

Nesta quarta-feira, dia 12 de fevereiro, a atriz Paolla Oliveira, de 42 anos, usou seu perfil no Instagram para lamentar o incêndio que aconteceu pela manhã na fábrica de fantasias ‘Maximus Confecções’, no bairro de Ramos, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Diversas pessoas ficaram feridas no incêndio, algumas delas em estado grave. Pelo menos 100 pessoas estavam no local quando o fogo começou – parte dos funcionários estava dormindo em horário de descanso. O local ficou completamente destruído.

No Instagram, Paolla, que é Rainha de Bateria da escola de samba Grande Rio, prestou apoio à comunidade através dos stories. “Acordei hoje com essa notícia triste do incêndio que aconteceu lá na Maximus Confecções”, começou ela.

“Bom, para quem gosta de Carnaval, sabe que o Carnaval não começa agora, que envolve o trabalho e o sustento de muitas pessoas que se dedicam o ano inteiro. A gente sabe o quanto isso é importante”, continuou a atriz.

“Então, todo o meu apoio e respeito aos afetados. Esse acontecimento tão triste... espero que todos estejam bem, que é o mais importante. E que vocês não percam a alegria de seguir em frente”, finalizou.

Sobre o vídeo, Paolla também escreveu: “Minha solidariedade a todos afetados pelo incêndio na fábrica de fantasias Maximus Confecções”.

Paolla Oliveira fala sobre preparação para o Carnaval 2025

Recentemente, a atriz Paolla Oliveira, que se prepara para viver Heleninha Roitmann em Vale Tudo, contou que cuida da alimentação, corpo e mente, recorrendo à medicina integrativa, para dar conta de tudo.

Prestes a desfilar como rainha de bateria da Grande Rio no Carnaval 2025, Paolla disse ao Gshow que a proposta é estar “equilibrada em todos os aspectos”. Logo nos primeiros dias do ano, ela enfrentou um detox para ajustar o metabolismo, tudo acompanhada de um médico especialista.

A proposta é levar mais potência ao desfile no sambódromo, sem perder o fôlego e vitalidade. “Antes eu era focada apenas no físico, mas mudei a minha forma de olhar e hoje tenho um pensamento mais integrado. Não preciso apenas de um corpo para atravessar a avenida, mas de estar equilibrada em todos os aspectos”, declarou a atriz.