O significado por trás de todos os looks de Shakira em seu primeiro show: “ela serviu e devorou”

Shakira deixou claro que é a rainha do pop latino após retornar aos palcos com sua turnê “Women No Longer Cry” no Rio de Janeiro, Brasil, com a qual deixou seus seguidores maravilhados com a performance em que atuou por mais de duas horas.

A cantora colombiana fez uma turnê memorável de seus diversos álbuns com mais de 30 músicas no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, onde se encarregou de entreter com energia e emoção entre danças, cantos, fogos de artifício, luzes, efeitos visuais e diferentes mudanças de visual.

“Nós mulheres, a cada queda nos levantamos mais fortes, mais duras e se quisermos chorar, choramos, e se não quisermos chorar, faturamos”, foi uma das mensagens empoderadoras da intérprete.

Shakira e suas diferentes mudanças de visual

Shakira é uma das cantoras mais camaleônicas da indústria musical, por isso fez um balanço das diferentes etapas de sua carreira musical de mais de 30 anos onde se destacou por cantar diversos gêneros musicais, que vão desde o rock de seu início, pop, baladas, vallenato, salsa, champeta colombiana e sua última faceta do reggaeton.

Para seu retorno aos palcos, não hesitou em causar impacto, com um total de 13 mudanças de visual que fez em seu primeiro recital, exalando sensualidade, modernismo e estilo.

Mais tarde, ela optou novamente por um look branco mas com franjas e detalhes prateados, e depois virou uma loba completa com um traje com transparências, um traje vermelho com o qual cantou sua música Antologia e outro mais sensual no mesmo tom mas composto por top e saia com a qual dançou sua dança do ventre.

Outro look que chamou a atenção foi o vestido elegante com que cantou sua música ‘Última’, que é cheia de melancolia por ser mais uma música dedicada à polêmica separação de Gerard Piqué. O look era um vestido justo com transparências e detalhes em efeito espelho que exalavam elegância.