Nicolas Prattes é confirmado em filme baseado na história real de Jesse Koz e seu cachorro Shurastey

Nesta quarta-feira, dia 12 de fevereiro, o ator Nicolas Prattes, de 27 anos, usou seu perfil no Instagram para revelar que será protagonista do filme ‘Minha Vida com Shurastey’.

O longa será baseado na história real do influenciador paranaense Jesse Koz, que ficou conhecido na internet após largar seu trabalho para viver o sonho de viajar o mundo com seu cachorro Shurastey, a bordo de um Fusca 1978.

Em 2022, ele morreu em um trágico acidente de carro, aos 29 anos, em Oregon, nos Estados Unidos. O animal, um golden retriever de 6 anos, também foi vítima do acidente.

A página de Jesse no Instagram, onde ele costumava compartilhar suas aventuras mundo a fora com Shurastey, segue no ar e acumula mais de 500 mil seguidores.

Na rede social, Prattes comemorou a notícia do longa-metragem. “Gente, estava louco para vir aqui dividir com vocês uma notícia que está me enchendo de orgulho! Um desafio daqueles que deixa qualquer ator com aquela sensação maravilhosa de frio na barriga”, escreveu o ator.

“Fui convidado para viver no cinema o Jesse Koz. Ele foi um aventureiro que percorreu as Américas ao lado de seu golden retriever, Shurastey, e inspirava as pessoas ao redor do mundo compartilhando suas experiências nas redes sociais”, continuou.

E acrescentou: “Em breve vocês poderão ver essa história linda de amizade e superação nas telonas, em ‘Minha Vida com Shurastey’, dirigido por Afonso Poyart e produzido pela Paris Entretenimento!”.

De acordo com o jornal O Globo, Nicolas Prattes rodará o filme em outubro, e as filmagens acontecerão em São Paulo, em Ushuaia, na Argentina, e em cidades dos Estados Unidos.

