Italian Week e Prêmio ITALICITTÀ chegam em SP para promover cultura italiana

O Circolo Italiano de São Paulo promove, no dia 14 de fevereiro, (sexta-feira) um encontro especial para anunciar a programação de 2025 do Italian Week e do Prêmio ITALICITTÀ – “A Cidade mais Italiana do Estado de São Paulo”. O evento acontecerá no Colégio Dante Alighieri e reunirá autoridades, empresários e lideranças culturais para fortalecer os laços entre Brasil e Itália.

A Italian Week, marcada para 10 a 14 de novembro de 2025, será uma plataforma para fomentar negócios, turismo, enogastronomia e cultura, ressaltando a influência italiana no Brasil. Já o Prêmio ITALICITTÀ reconhecerá as cidades paulistas que mais preservam as tradições italianas e destacará personalidades e iniciativas que impulsionam o empreendedorismo ítalo-brasileiro.

“O Estado de São Paulo é um dos principais polos de imigração italiana no Brasil, com mais de 30 milhões de descendentes italianos no país. A influência italiana é visível na arquitetura, na culinária, nas festas religiosas e na música de diversas cidades. Nos dois eventos vamos discutir temáticas centrais: negócios, turismo, enogastronomia e cultura e reunir representantes de diferentes setores para fortalecer parcerias e promover o “Italianidade” em São Paulo”, diz José Messina, presidente do Circolo Italiano.

Serviço | Italian Week e Prêmio ITALICITTÀ

Data: 14 de fevereiro de 2025

Horário: 8h15 às 10h30

Local: Colégio Dante Alighieri – Auditório Guglielmo Raul Falzoni

Endereço: Alameda Jaú, 1061 – São Paulo/SP

Estacionamento: Alameda Casa Branca, 41

Confirmação de presença: secretaria@circoloitaliano.com.br ou pelo telefone +55 11 99557-9866 (Larissa Teixeira).