Garota do Momento: Maristela revela como construiu um império nesta cena

Maristela (Lilia Cabral) matou um perfumista amador para conseguir a fórmula do sabonete Amor Sempre Amor, o maior trunfo da Perfumaria Carioca, e os detalhes deste golpe milionário serão revelados no capítulo de Garota do Momento previsto para 27 de fevereiro.

ANÚNCIO

Leia também:

No capítulo 100 da novela das seis, a vilã não consegue mais segurar como a família conquistou um império e conta para Juliano (Fabio Assunção) que a fórmula do sabonete foi roubada de Rafael, um perfumista amador de Itabira, interior de Minas Gerais, que morreu num grave acidente de carro. Neste momento, o empresário descobre que a mãe foi a mandante do crime cometido por seu capanga, Geraldo.

Vingança

O que Maristela e Juliano não imaginam é que uma vingança foi arquitetada dentro da sua própria casa. As cenas de Garota do Momento previstas para o dia 27 de fevereiro revelam que Zélia (Leticia Colin) é a esposa do perfumista morto. Enquanto Eugênia (Klara Castanho) descobre o romance de Alfredo (Eduardo Sterblitch) e Anita (Maria Flor) , o plano da loira é acabar com os Alencar e deixá-los na miséria.

Garota do Momento Zélia (Letícia Colin) era casada com o perfumista Rafael, que morreu quando ela estava grávida de cinco meses (Beatriz Damy/TV Globo)

Leia também:

Vale destacar que a personagem de Lilia Cabral na novela da TV Globo nem imagina que Zélia chama-se Branca e que é ela é a mulher que nunca foi encontrada depois do acidente que matou Rafael.

A verdade