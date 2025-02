Está na Netflix, é o melhor filme de Brad Pitt dos últimos anos e quase ninguém sabe: foi aclamado por todos

Em 2019 chegou ao cinema Ad Astra, filme dirigido por James Gray e estrelado por Brad Pitt que foi indicado a diversos prêmios, inclusive ao Oscar na categoria de Melhor Som, e que recebeu boas críticas do público e de especialistas. Agora, o filme está disponível na Netflix para cativar novos públicos e captar tendências globais, conforme resenha do Spoiler.

Ad Astra: Towards the Stars é um longa-metragem enquadrado em ficção científica e drama

“A viagem de um astronauta a Marte torna-se uma árdua missão para alcançar seu pai desaparecido e uma busca por respostas no espaço... e dentro de si mesmo”, revela a sinopse oficial deste filme estrelado por Brad Pitt que está disponível na Netflix.

Ad Astra: To the Stars conta a história de Roy McBride, um astronauta que se aventura nos limites do sistema solar com a missão de encontrar seu pai desaparecido e resolver um enigma que coloca em risco a vida no planeta Terra. O veterano espacial Clifford McBride, pai de Roy, se perdeu no vasto espaço há mais de 20 anos, durante uma missão para encontrar vida no planeta Netuno.

Uma missão para descobrir segredos e redefinir a existência da humanidade

Roy McBride é escolhido pela NASA para liderar a nova missão espacial, embora ainda não consiga superar o desaparecimento de seu pai. Seu objetivo será chegar aos cantos mais distantes do espaço conhecido e descobrir o que realmente aconteceu com seu progenitor. No entanto, o que ele encontra não desafiará apenas a sua própria existência, mas toda a humanidade.

É um filme de ficção científica estrelado por Brad Pitt, com a participação especial de Tommy Lee Jones, Donald Sutherland e Liv Tyler.