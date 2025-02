Dona de Mim: Giovana Cordeiro vira lutadora de kickboxing na trama

Giovana Cordeiro vira lutadora de kickboxing na novela Dona de Mim, escrita por Rosane Svartman e prevista para estrear na TV Globo em abril. A sua personagem leva o nome de Bárbara e será rival da protagonista Leo, interpretada por Clara Moneke, que já apareceu caracterizada .

A personagem de Giovana Cordeiro na novela das sete namora Marlon (Humberto Morais), de quem tem um ciúmes gigantesco, já que ele é o ex-noivo da personagem principal, que perdeu a filha do casal no sexto mês de gestação. Leo abandonou Marlon no altar.

Fuzuê Giovana Cordeiro estreou em 2023 como a protagonista da primeira novela escrita por Gustavo Reiz na TV Globo (Divulgação/TV Globo)

Os capítulos de Dona de Mim

Estão previstos 173 capítulos para Dona de Mim , mas existe a possibilidade deste número subir, dependendo do sucesso de audiência,como aconteceu com Garota de Mim, às 18h. O tema de abertura será cantado por Negra Li e Johnny Hooker, que dão uma nova cara para o hit de mesmo nome da cantora Iza.

Dona de Mim Clara Moneke caracterizada para viver Leona, a protagonista da novela das sete, escrita por Rosane Svartman (Manoella Mello/TV Globo)

O elenco de Dona de Mim

A protagonista de Dona de Mim é levada por Clara Moneke, que chamou a atenção em Vai na Fé e No Rancho Fundo. Além dela, Tony Ramos, Claudia Abreu, Felipe Simas, Juan Paiva, Giovanna Lancellotti, Marcello Novaes, Giovana Cordeiro, Suely Franco, Marcos Pasquim, Vilma Melo, Bel Lima, Adélio Lima e Rafael Vitti estão confirmados.