BBB 25: Com 48,81% dos votos, Gabriel é o escolhido pelo público para deixar a disputa pelo prêmio milionário

Na noite desta terça-feira, 11 de fevereiro, mais um participante deixou o Big Brother Brasil 25. Com 48,81% dos votos, Gabriel foi o escolhido pelo público para deixar a casa mais vigiada do Brasil.

ANÚNCIO

O brother, que entrou no reality global com o amigo de infância Maike, concorria pela permanência no programa com as participantes Vitória Strada (42,88%) e Aline (8,31%).

Mas como o agora ex-BBB Gabriel foi parar no Paredão? No último domingo (9), após a indicação do Líder da Semana, João Gabriel, os 18 brothers e sisters votaram no Confessionário.

Conforme adiantado pelo apresentador Tadeu Schmidt, pela dinâmica da semana, seriam emparedadas as três pessoas mais votadas pela casa, que foram: Diogo Almeida, Vitória Strada e Gabriel.

O trio então participou de uma Prova Bate-Volta, mas apenas Diogo Almeida levou a melhor e escapou da berlinda.

BBB 25: Especialista revela que quase desistência de Delma não é falta de capacidade

Recentemente, a participante Delma quase apertou o botão da desistência do Big Brother Brasil 25. A atitude chamou a atenção da web e trouxe à tona um debate sobre os gatilhos emocionais que surgem em um participante de reality show.

De acordo a psicanalista Ana Lisboa, a crise vivida por Delma aparece em meio à exaustão emocional, algo recorrente quando o assunto envolve a exposição diante das câmeras, ainda mais 24h por dia.

ANÚNCIO

“O desespero pode nos cegar para soluções que existem, mas que não conseguimos enxergar no momento de dor. O medo, a exaustão e a solidão são sentimentos que nos levam a querer fugir”, destaca a profissional.

Leia também:

Léo Dias comenta sobre novo namorado de Jojo Todynho: “Namorar policial dá trabalho”

Rodrigo Faro revela que a esposa, Vera Viel, está curada do câncer e internautas comemoram: “Deus é bom”