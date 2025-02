Após alta hospitalar, Preta Gil desabafa sobre dificuldades da adaptação em casa

Após quase dois meses internada, Preta Gil está de volta para casa e compartilhou com seus seguidores a experiência desse recomeço. A cantora, de 50 anos, revelou que ainda está se acostumando com a nova rotina, especialmente após ter passado por uma cirurgia de mais de 20 horas e ter recebido uma bolsa de colostomia definitiva.

Em vídeos publicados durante a madrugada desta quarta-feira (12), ela descreveu a sensação de estranhamento ao deixar o hospital, onde passou um longo período de recuperação. Deitada em sua cama, falou sobre os desafios da readaptação e como esse momento representa mais uma fase em sua batalha pela saúde.

Apesar da alta médica, a artista ressaltou que o tratamento ainda não acabou e que precisa enfrentar novos ciclos de quimioterapia. Segundo ela, a dor e os desconfortos ainda são um desafio, e encontrar formas de lidar com isso tem sido uma das maiores dificuldades.

“E agora vem uma outra etapa. Ainda continuo lutando bravamente. Estou muito feliz de ter vindo pra casa, mesmo ainda com dreno, com a sonda, é importante a gente sair do hospital, viver o dia a dia em casa e ir melhorando aos poucos. Eu e meus médicos achamos que era a hora certa de vir pra casa e continuar o tratamento e a reabilitação aqui. Vim pra casa com enfermeiros, então a luta continua” disse Preta.

O retorno para casa representa uma conquista importante, mas também traz novos desafios. No relato, ela destacou a importância da paciência nesse processo e o apoio incondicional que tem recebido da família e dos fãs.

A cantora também aproveitou o momento para expressar sua gratidão pelo carinho que tem recebido ao longo dos últimos meses. Comentários de incentivo e mensagens positivas têm sido fundamentais para manter sua força durante essa jornada.

