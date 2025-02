Rodrigo Faro revela que a esposa, Vera Viel, está curada do câncer e internautas comemoram: “Deus é bom”

Boa notícia! Na última segunda-feira, dia 10 de fevereiro, o apresentador Rodrigo Faro, de 51 anos, usou seu perfil no Instagram para revelar que sua esposa, a ex-modelo Vera Viel, 49, está curada do câncer.

Em 2024, ela foi diagnosticada com um sarcoma sinovial, que é um câncer raro na coxa. Vera se submeteu a uma cirurgia em meados de outubro para a retirada do tumor e, desde então, tem compartilhado com os internautas as etapas do tratamento.

“Hoje, às 6 horas da manhã, fui fazer meus primeiros exames pós-cirurgia, depois de quatro meses, fiz o pet-scan e a ressonância”, disse Viel em um vídeo ao lado do marido.

“Está constatado, a gente sabia desde o começo que a gente ia vencer essa batalha. E a Vera não tem mais essa doença. A Vera está curada. E agora é vida nova”, completou Faro. Na sequência, o casal agradeceu as orações dos seguidores.

“Mais uma vitória pra honra e glória de Deus…Obrigado a todos que oram pela gente todo dia e a essa equipe médica abençoada que cuidou da gente com todo amor”, escreveu Rodrigo na legenda do post.

Veja a seguir:

Na seção de comentários, internautas comemoraram a notícia. “Eita, glória! Eu já sabia! Deus é bom o tempo todo. Amo vocês!”, escreveu uma pessoa. “Deus seja eternamente louvado! A prova veio, mas a vitória é maior!”, declarou a segunda.

“Que felicidade! Deus continue enchendo a Vera e sua família de bençãos”, disse a terceira. “Ele mais feliz que ela... O brilho nos olhos... O amor de verdade! Louvado seja Deus pela cura e pelo sustento do amor de vocês!”, acrescentou mais uma. “Glória a Deus! Orei e torci tanto... Muito feliz por você, que Deus continue abençoando a sua vida e da sua família!”, comentou outra.

