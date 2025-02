‘Luzes, Câmera, Amor!’: tudo sobre o k-drama romântico que chegará à Netflix em 14 de fevereiro

Esteja você solteiro ou namorando, não há melhor maneira de comemorar o Dia de São Valentim (Valentine’s Day) do que assistindo a uma série ou filme romântico. A Netflix sabe disso e marcou para o dia 14 de fevereiro a estreia de um k-drama de romance que promete conquistar todos os corações: ‘Luzes, Câmera, Amor!’

Com um elenco de luxo e uma bela história sobre como encontrar o amor e ir atrás dos seus sonhos, a série está se preparando para se tornar o próximo fenômeno romântico da plataforma que fará o público se apaixonar enquanto o leva em uma jornada agridoce de cura de traumas enterrados.

O projeto será repleto de momentos de riso e choro que resumem a natureza da juventude e o difícil caminho para a maturidade de uma forma motivadora e compreensível. Quer saber mais sobre a trama? Continue lendo para aprender tudo o que você precisa sobre isso.

Sobre o que é ‘Luzes, Câmera, Amor!’, o novo k-drama da Netflix?

A série coreana ‘Luzes, Câmera, Amor!’ conta a vida de quatro jovens que sonham em encontrar o amor e realizar seus sonhos ao mesmo tempo em que superam suas cicatrizes e se conhecem.

O protagonista será o romance entre os cinéfilos Ko Gyeom e Kim Moo-bi. Eles se conheceram na juventude e se conectaram por causa de seu grande amor pelo cinema, apesar de suas personalidades opostas.

Cena da série 'Luzes, Câmara, Amor!' | (Netflix © 2025)

No entanto, um imprevisto forçou-os a se separarem. Anos depois, o destino os cruza novamente. Agora, ele é crítico de cinema, enquanto ela é uma diretora iniciante.

O reencontro os obriga a enfrentar as feridas, mas também a centelha entre eles. Moo-bi, cujo nome parece um filme inglês, sente dúvidas e raiva de Gyeom pelo que aconteceu no passado.

Cena da série 'Luzes, Câmara, Amor!' | (Ko Nam-hi/Netflix © 2025)

No entanto, ela não consegue evitar se envolver novamente quando ele se muda para a casa do outro lado da rua da dela. Junto com esse renascimento amoroso, a série seguirá a história de Hong Si-jun e Son Ju-a.

Durante a adolescência, o aspirante a músico se apaixonou por Ju-a e ela retribuiu seus sentimentos. Os dois começaram um belo namoro, mas o romance teve um final triste.

Cena da série 'Luzes, Câmara, Amor!' | (Ko Nam-hi/Netflix © 2025)

Eles não têm notícias um do outro até muito mais tarde, quando Son reaparece diante do melhor amigo de Gyeom como roteirista para pedir-lhe que faça a trilha sonora da história que ela escreveu sobre os dois.

Ele, agora um compositor muito confiante, mas malsucedido, aceita o trabalho, mas sentimentos novos e antigos despertam. Sua história se entrelaçará com a de seus amigos para apresentar um enredo cativante.

Cena da série 'Luzes, Câmara, Amor!' | (Netflix © 2025)

Será que seus reencontros terminarão com eles dando um ao outro uma nova chance no amor? Será que eles finalmente conseguirão realizar seus sonhos e curar velhas feridas? O público saberá no dia 14 de fevereiro.

“Luzes, câmera, amor! é uma série romântica sobre dois jovens cinéfilos que buscam abrir seus corações e perseguir seus sonhos. À medida que se conhecem e se inspiram, eles vivem um romance cinematográfico que os leva a crescer e a superar as feridas do passado”, diz a sinopse oficial.

Quem estrela ‘Luzes, Câmera, Amor!?’

‘Luzes, câmera, amor!’ é estrelado por Choi Woo-shik e Park Bo-young como Ko Gyeom e Moo-bi. Lee Jun-young e Jeon So-nee completam o elenco principal como Hong Si-jun e Son Ju-a.

Quantos são os episódios ‘Luzes, Câmera, Amor!’?

A Netflix ainda não revelou quantos episódios Lights, Camera, Love terá! No entanto, todos os episódios são dirigidos por Oh Choong-hwan a partir de um roteiro escrito por Lee Na-eun.

Quando chega ‘Luzes, Câmera, Amor!’ na Netflix?

‘Luzes, câmera, amor!’ chegará à Netflix na próxima sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025. Então agende esta data para ver a produção sobre as complexidades do amor e da vida no jovem adulto.

Trailer de ‘Luzes, Câmera, Amor!’