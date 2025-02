Léo Dias comenta sobre novo namorado de Jojo Todynho: “Namorar policial dá trabalho”

Nesta terça-feira (11), o programa Fofocalizando, do SBT, trouxe uma edição recheada de comentários refinados e revelações surpreendentes. Sob o comando de Cariucha, Léo Dias e Gabriel Cartolano, a atração analisou as últimas polêmicas do mundo dos famosos, garantindo momentos de grande repercussão entre os telespectadores.

Com uma irreverência de sempre, os apresentadores deram destaque a um desentendimento entre duas celebridades que está movimentando as redes sociais. Além disso, Léo Dias revelou uma informação exclusiva sobre um novo casal do mundo artístico, deixando os colegas intrigados. “Essa ninguém esperava, mas já temos provas!”, afirmou o jornalista, instigando a curiosidade do público. Segundo Léo, Jojo Todynho está vivendo um novo romance. A cantora foi surpreendida ao ser pedida em namoro por Tiago Gonçalves, policial militar do Rio de Janeiro, durante a celebração de seus 28 anos.

Os apresentadores discutiram a novidade e elogiaram o carisma da cantora. “Jojo sempre surpreende! Ela merece ser feliz”, comentou um dos membros da atração. Cariúcha ainda brincou: “A farda é um fetiche para muitas mulheres! Eu já fiquei com muitos policiais no Rio de Janeiro e conheço bem o histórico de policial.” Jojo teria conhecido o atual namorado no casamento de amigos em comum. A confirmação do namoro trouxe ainda mais curiosidade sobre o casal, e os telespectadores já aguardam novas informações sobre o relacionamento.

