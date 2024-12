Japão usará inteligência artificial para uma missão importante: combater a pirataria de animes e mangás

A indústria de anime e mangá no Japão está travando sua batalha mais ambiciosa: a luta contra a pirataria na Internet. A arma secreta? Um sistema de inteligência artificial que promete ser mais implacável que qualquer vilão de One Piece. Com um orçamento de US$ 2 milhões (ou 300 milhões de ienes, para os fãs de números exatos), o governo japonês busca erradicar sites ilegais que distribuem conteúdo protegido por direitos autorais.

Um sistema de IA para proteger Goku, Luffy e companhia

De acordo com a NHK, a Agência de Assuntos Culturais do Japão está desenvolvendo um sistema de inteligência artificial que não deixará pedra sobre pedra (ou melhor, imagem sem análise) na sua busca por conteúdo pirata. Este sistema não apenas digitalizará imagens online, mas também aprenderá com designs de sites ilegais e imagens fornecidas por editores.

O objetivo? Detecte rapidamente conteúdo protegido e facilite aos detentores de direitos a remoção de material ilegal. Nas palavras de um porta-voz da agência: “Encontrar manualmente sites de pirataria é como procurar uma agulha num palheiro: consome tempo e dinheiro. Com este sistema, queremos proteger os criadores e eliminar essas atividades ilícitas pela raiz.”

O resultado: menos downloads ilegais e mais dinheiro no bolso dos criadores. Bem, essa é a teoria.

Google, prepare-se para um tsunami de solicitações de DMCA

Com este novo sistema, é muito provável que plataformas como o Google enfrentem um aumento massivo nos pedidos de remoção de conteúdo. Já sabemos que empresas como VIZ Media, Toei Animation e Aniplex of America lideraram o ataque nesta frente.

Na verdade, o Google publicou recentemente o seu Relatório de Transparência, onde explica como lida com os pedidos de remoção ao abrigo da DMCA (Digital Millennium Copyright Act). No entanto, nem tudo é cor de rosa. O Google é frequentemente alvo de intimações em busca de informações sobre usuários suspeitos de hackers.

Por exemplo, a Shueisha, editora por trás de sucessos como One Piece e Jujutsu Kaisen, pediu recentemente a um tribunal da Califórnia que obrigasse o Google, o PayPal e a VISA a fornecer informações sobre potenciais infratores. Sim, ninguém é salvo aqui.

Inspiração de outros métodos (e um pouco de controvérsia)

O Japão não é o primeiro a usar tecnologia para combater os piratas modernos. A plataforma WEBTOON, por exemplo, implementou um sistema próprio chamado Toon Radar, que utiliza marcas invisíveis para rastrear vazamentos. E tem sido um sucesso: graças a esta tecnologia, fecharam 70 sites de pirataria que acumulavam mais de 1,2 mil milhões de visitas por ano. Além disso, eles não brincam: WEBTOON processou dois suspeitos em US$ 700 mil.

No mundo do anime, empresas como Aniplex e Toho seguiram estratégias semelhantes, inserindo marcas d’água quase invisíveis nos episódios antes de seu lançamento. Essas marcas ajudam a identificar vazamentos, mas também geraram polêmica. Alguns usuários, que compartilharam imagens sem saber, acabaram sendo acusados injustamente de serem vazadores.

E aí vem o desafio: se o sistema japonês de IA não for treinado adequadamente, poderá cometer erros semelhantes e sinalizar sites ou usuários inocentes. Não queremos que um fã que envia memes acabe sendo acusado de liderar uma operação pirata, certo?

Estamos próximos de um “mundo sem pirataria”?

Com este ambicioso projeto, o Japão procura preservar a sua indústria cultural e proteger os criadores, desde artistas de manga a animadores. No entanto, a eficácia deste sistema de inteligência artificial ainda não foi vista.

O Japão conseguirá erradicar a pirataria de anime e mangá? Ou será que os piratas modernos encontrarão novas formas de fugir às leis, como sempre parecem fazer? Por enquanto, a única coisa que fica clara é que o governo japonês está apostando alto, e se os animes nos ensinaram alguma coisa é que grandes desafios sempre exigem soluções criativas (e um pouco de tecnologia de ponta).