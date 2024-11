Elenco de Êta Mundo Bom! 2: Uma atriz veterana disse não para novela da TV Globo

Os bastidores da continuação da novela ‘Êta Mundo Bom!’, escrita por Walcyr Carrasco e que está prevista para estrear no dia 9 de junho, continuam aquecidos nos corredores da TV Globo. Mas, após grandes confirmações no elenco, uma atriz veterana que fez sucesso na versão original não volta em 2025.

ANÚNCIO

Leia também

Êta Mundo Bom! A atriz vetrana Ana Lucia Torre está fora do elenco da novela em 2025 (Paulo Belote/TV Globo)

Qual atriz não está no elenco da novela ‘Êta Mundo Bom! 2

A atriz Ana Lucia Torre não vai participar da novela ‘Êta Mundo Bom! 2′, que estreia em julho de 2025. Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, a veterana que interpretou Débora na novela ‘Alma Gêmea’ não volta a dar vida a personagem Camélia, em ‘Êta Mundo Melhor!’, título reservado para esta trama das 18h.

Por qual razão Ana Lucia Torre não está em ‘Êta Mundo Bom! 2′

Sem contrato fixo com a TV Globo, a atriz veterana Ana Lucia Torre decidiu focar em projetos pessoais em 2025 e acabou recusando voltar ao elenco da novela escrita por Walcyr Carrasco: “Quero priorizar algo meu e não tenho como me comprometer com uma nova novela”, disse ela à Folha.

Uma das prioridades de Ana Lucia será o teatro: “Eu não pude aceitar, porque estou com um projeto meu de teatro”.

Êta Mundo Bom! Flávia Alessandra revive vilã Sandra na continuação da novela de 2016 (Divulgação/TV Globo)

Candinho vive novas emoções em ‘Êta Mundo Bom! 2′

O protagonista da novela interpretado pelo ator Sergio Guizé está de volta em 2025, alguns anos após o fim da história original, de 2016. Na trama, ele procura a ajuda de Pancrácio (Marco Nanini) para encontrar seu filho desaparecido, chamado Amadeu. Mas, segundo o site da Quem, o que ele nem imagina é que o menino está sendo criado num orfanato próximo.

Veremos também Candinho mais solitário. Afinal, Anastácia, sua mãe, morreu e o casamento com Filó (Débora Nascimento) chegou ao fim. Mas, ele segue otimista com a vida. Existe uma possibilidade do personagem viver um romance com Dita (Jeniffer Nascimento), uma das estrelas da rádio.

Algumas surpresas também estão previstas na novela escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, como o retorno de Ernesto, que foi dado como morto após um grave acidente de carro no final do folhetim em 2016.