“Me estressa”: Marina Sena desabafa sobre diferença de idade no relacionamento

A cantora Marina Sena, de 28 anos, revelou em uma entrevista recente no programa Lady Night, do canal Multishow, que a diferença de idade entre ela e o namorado, Juliano Floss, de 20 anos, tem sido motivo de insegurança. Durante a conversa com a apresentadora, Marina confessou que o desconforto não surge do relacionamento em si, mas da importância que outras pessoas parecem atribuir ao assunto.

ANÚNCIO

Ao longo da entrevista, a artista compartilhou que se sente incomodada com o julgamento alheio sobre a diferença de oito anos entre ela e o parceiro. “Não é uma questão para mim, mas ver que as pessoas se importam tanto com isso, me estressa”, comentou Marina, enfatizando que o relacionamento tem sido positivo para ambos e que a diferença de idade só se tornou um tema devido à curiosidade do público.

LEIA TAMBÉM: Casal famoso: Marina Sena e Juliano Floss assumem namoro

Exposição do relacionamento

Marina admitiu que, embora o relacionamento seja estável e feliz, as opiniões externas trazem certo desconforto. A exposição pública, especialmente nas redes sociais, faz com que a relação seja constantemente analisada e comparada, o que leva a cantora a refletir sobre a forma como essas opiniões impactam seu bem-estar. Segundo ela, essa situação gerou uma reflexão sobre a própria imagem e as expectativas do público em relação aos relacionamentos de figuras públicas.

Ainda assim, a cantora afirma estar segura em relação ao namoro e as opiniões alheias não influenciam seu sentimento pelo parceiro. Ela considera que a conexão entre os dois vai além da diferença de idade e que o respeito mútuo é o que realmente importa.

Conhecida pelo estilo autêntico e pelas letras marcantes, a artista usa sua voz para falar de temas sensíveis e, recentemente, abriu espaço para abordar suas próprias inseguranças. O carinho dos admiradores tem sido essencial para que ela mantenha sua autoconfiança, especialmente em momentos em que se vê sob os holofotes.