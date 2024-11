“Um corpo de verdade”, o look top com que Margot Robbie mostrou o abdômen pós-parto e ganhou aplausos

A famosa deu aula de moda e amor próprio com este look post parto

Em 17 de outubro, Margot Robbie deu à luz seu primeiro filho com o marido Tom Ackerley, segundo relatos da mídia norte-americana.

A famosa, que teria tido um menino, se recuperou muito bem e recentemente saiu para passeios em família com o bebê e o marido em Los Angeles, surpreendendo pela aparência.

Em cada uma das saídas ela deu aulas de estilo com seus looks, mas também exibiu sua figura pós-parto, recebendo elogios.

“Um corpo de verdade”, o look top e calça com que Margot Robbie mostrou sua figura pós-parto e ganhou aplausos

Recentemente Margot Robbie foi fotografada passeando com o marido e o bebê em Los Angeles com um look cheio de elegância e glamour, com o qual exibiu sua figura pós-parto.

A famosa atriz vestiu calça larga e top preto, revelando parte do abdômen após o parto, e mostrou que não é liso, como é normal, e recebeu aplausos.

Ela complementou esse look com uma camisa branca oversized, tênis preto e joias, e também usou o cabelo solto e óculos lisos e escuros, parecendo glamorosa e fabulosa.

“Nossa, que linda essa mulher”, “Adoro que ela mostre o abdômen, é real, não é plano e é normal”, “nossa se mais mulheres e celebridades se mostrassem assim”, “isso é ter aula até no pós-parto”, “Adoro como fica bonito e mostra como é”, “esse é um corpo de verdade depois do parto, te aplaudo”, “obrigada Margot por mostrar que seu abdômen não é plano, você faz a gente se sente bem”, e “pareça famosa, essa é uma mulher real”, foram algumas das reações nas redes.

A famosa ficou muito feliz passeando com o filho que em breve completará um mês, e há poucos dias ela também saiu para passear e usou um look bem chique de macacão jeans com blusa larga de renda branca, com sapato vermelho, parecendo fabuloso.

Na verdade, durante a gravidez, a famosa deixou a barriga à mostra com seus looks muitas vezes, provando que é possível ficar sexy e chique durante a gravidez e dando aulas de moda.