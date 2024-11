Quem foi Isabel Salomão, espírita que morreu aos 100 anos e teve as primeiras manifestações mediúnicas ainda na infância

Grande expoente do espiritismo e com uma vida marcada pelo importante trabalho espiritual, a médium Isabel Salomão de Campos morreu na madrugada desta segunda-feira (11/11), aos 100 anos.

Como detalhado pelo site Metrópoles, ela nasceu em Rochedo de Minas, Minas Gerais, em 22 de setembro de 1924. Ela era filha de imigrantes e cresceu junto a nove irmãos.

Segundo relatos biográficos, com apenas 9 anos surgiram suas primeiras manifestações mediúnicas, trabalho que acabou se desenvolvendo com o tempo.

Importante trabalho espiritual

Com um lindo caminho espiritual, Isabel e o esposo, Ramiro Monteiro de Campos, fundaram em 1974 o Centro Espírita ‘A Casa do Caminho’, em Juiz de Fora.

Com cinco filhos, onze netos e dois bisnetos, ela também foi pioneira ao criar, em 1979, o Plantão de Socorro Espiritual, que com uma equipe de plantonistas, atende ligações 24 horas por dia.

Em seu trabalho, Dona Isabel (como era conhecida carinhosamente) teve encontros marcantes com o médium Chico Xavier, que faleceu em 2002.

Ainda em vida, em reunião pública no ano de 2017, a médium também afirmou que: “O auxílio do mundo espiritual se fará na medida em que a nossa convicção e a nossa vigilância se aproximarem do bem vivenciado pelo Cristo”. Relembre:

