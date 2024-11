O sensual beijo lésbico das atrizes Amanda Seyfried e Megan Fox

O beijo lésbico que as atrizes Amanda Seyfried e Megan Fox deram no filme ‘Jennifer’s Body’ é considerado um dos mais sensuais, polêmicos, vigorosos e surpreendentes do cinema.

ANÚNCIO

O filme recebeu críticas mistas da crítica. No entanto, fez sucesso com o público adolescente e jovem, principalmente entre dezessete e trinta anos.

Em entrevista, Megan Fox comentou sobre a cena lésbica, descrevendo que embora sua parceira estivesse “extremamente confortável”, ela se sentia excitada.

“Eu me sinto muito mais segura perto de garotas, então beijar Seyfried foi mais confortável do que beijar qualquer outra pessoa que eu beijasse”, disse ela.

Por outro lado, Amanda Seyfried disse que inicialmente nenhuma delas quis dar o beijo porque sentiram que era apenas para fins promocionais.

“Foi a minha primeira cena de beijo com uma mulher”, declarou ela. “Isso é extremamente estranho. É uma mulher. Com cheiro de mulher - suave e floral - e talvez os feromônios sejam diferentes. Algo sobre isso me fez sentir confortável”, disse ela.