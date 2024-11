O que aconteceu? O momento doloroso que JLo viveu durante o divórcio e pelo qual ela começou a chorar

Foi no último mês de Agosto que Jennifer Lopez e Ben Affleck iniciaram finalmente o seu processo de divórcio, isto depois de ambos os atores se terem separado em Abril, fato que só se confirmou no anúncio da separação, quando a ‘Diva do Bronx’ se deslocou a Los Angeles. tribunais para iniciar a papelada.

Desde então, a atriz tem se concentrado nos filhos e na carreira divulgando os filmes ‘Atlas’ e recentemente ‘Incontrolável’, em que trabalhou ao lado de Ben Affleck, usando looks impressionantes como um marcante vestido metálico com laços nas laterais que marcam o visual. , sem dúvidas, fez dessa peça uma das mais sensuais, digna de um look de vingança de Lady Di.

Jennifer López, Bem Affleck e Matt Damon A cantora teve um encontro com o melhor amigo de seu ex (@jlo / @matt_damon_official/Instagram)

Jennifer Lopez começou a chorar e revelou o momento mais doloroso após sua separação de Ben Affleck

Jennifer Lopez desatou a chorar, depois de confessar um dos momentos mais dolorosos que viveu, após a separação de Ben Affleck durante uma entrevista ao programa de televisão britânico ‘The Graham Norton Show’, onde não só confessou o quão difícil foi cancelar o seu turnê, ao qual a emoção de um fã acabou dominando a atriz.

A atriz confessou que cancelou a turnê para se concentrar na família, estar com os filhos e curar-se, porque a fase em que se encontrava não lhe permitia continuar: “Decidi tirar o verão de folga e ficar em casa com o pessoal, acho que o melhor que vocês podem fazer, não sou eu, fazer algo assim, por isso, sempre que surge a oportunidade, aproveito para pedir desculpas aos meus fãs (pelo cancelamento da turnê).”

Com evidente tristeza, Jennifer Lopez revelou que teve um encontro com um fã: “Na verdade, e isso é muito emocionante para mim, ao sair do hotel um fã me disse: ‘Ah, eu tinha ingressos para ir ver você.’ E eu disse a ele que sentia muito. Ao que ele respondeu: ‘Não diga que sente muito, nós amamos você’”, confessando isso, com lágrimas prestes a escorrer.

A emoção da atriz ficou mais evidente ao ver na plateia a pessoa da história que contou, a quem parou para lhe dar um abraço e pedir desculpas novamente, confessando: “Estou tentando me conter”.

JLo confessou à revista Interview o quanto foi dolorosa sua separação de Ben Affleck

Eles pouco falaram sobre os motivos que causaram o rompimento entre os dois, mas JLo declarou que foram as poucas tentativas do ator de recuperar o relacionamento, que ele não teve escolha a não ser iniciar seu processo de divórcio, mas não foi até sua entrevista para ‘Entrevista’ onde ele revelou que a separação deles foi como um golpe de marreta na cabeça.

“Foi muito difícil!” ela disse: “Mas você tem que ser saudável. Você tem que ser completo, se quiser algo mais completo. Você tem que ser bom consigo mesmo. Achei que tinha aprendido isso, mas não aprendi. E então, neste verão, eu tive que dizer: ‘Preciso ir embora e ficar sozinho. Quero provar para mim mesmo que consigo’” e finalizou ressaltando: “Não consigo buscar a felicidade nas outras pessoas. Eu tenho que encontrar a felicidade em mim mesmo.”