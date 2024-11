Nora de Angélica e Luciano Huck passa perrengue no último dia de prova do Enem

A nora dos apresentadores Angélica e Luciano Huck, Duda Guerra, falou dos perrengues que passou no último dia de prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que aconteceu neste domingo, 10 de novembro, em todo o país. A estudante de 16 anos usou sua conta no Instagram para mostrar que é gente como a gente e que não foi tão tranquilo responder as questões de Ciências da Natureza e Matemática.

O 2º dia de prova do Enem 2024 não foi de Deus

A namorada de Benício, filho de Angélica e Luciano Huck, reclamou da prova do Enem e disse que o exame “não é de Deus”. Ao deixar a sala de provas, ela usou o story do Instagram para contar o que achou do seu desempenho e revelou que ficou com sede e criticou o fato de poder levar apenas garrafas de água totalmente transparentes.

“Eu tô morrendo de sede. A garrafa que dá para levar na prova é aquelas sem rótulo, 100% transparente, e as únicas que tinham aqui em casa eram umas pequenininhas, de 300ml. Eu bebi tudo porque bebo muita água e fiquei com a garganta seca”.

Nora de Angélica ficou com medo de dormir na prova do Enem

Antes de enfrentar as questões de de Ciências da Natureza e Matemática, no segundo dia de prova do Enem, Duda aproveitou o domingo na casa de sua avó e almoçou por lá, mas disse que estava com medo de dormir durante o Exame Nacional do Ensino Médio por ter comido muito.

“Depois de ter comido muito, porque eu almocei bastante, fico com um sono bizarro para fazer prova de Exatas. Então, estou com medo de dormir em cima daquela prova”.