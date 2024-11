‘Missão: Impossível - O Acerto Final’: Divulgado o primeiro teaser do filme

A Paramount Pictures divulgou o primeiro teaser do filme ‘Missão: Impossível - O Acerto Final’, sequência do longa de 2023, que tem sua estreia oficial no Brasil marcada para o dia 22 de maio de 2025.

No trailer, Tom Cruise aparece mais uma vez como Ethan Hunt, que está usando o mesmo figurino da cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, mas, nesse novo capítulo, ele vai aprender que a vida é a soma de nossas escolhas.

Ao lado de Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Angela Bassett, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell e Frederick Schmidt integram o elenco.

Baseado na série de televisão criada por Bruce Geller, o filme é dirigido por Christopher McQuarrie, que também assina a produção ao lado de Tom Cruise. A produção executiva é de David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger e Chris Brock. O filme é uma parceria entre a Paramount Pictures e a Skydance.

Confira o trailer de ‘Missão: Impossível - O Acerto Final’ divulgado hoje

Relembre o que acontece no final da parte 1 de ‘Acerto de Contas’

No último filme da franquia ‘Missão Impossível’, Ethan Hunt (interpretado por Tom Cruise) luta contra uma inteligência artificial que ameaça a vida humana na Terra e acaba deixando muitas perguntas para os fãs.

Luther Stickell (Ving Rhames), Benji Dunn (Simon Pegg) e Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) estão na parte 1 de ‘Acerto de Contas’ e devem voltar para ajudar o protagonista a neutralizar esta forte ameaça chamada A Entidade.