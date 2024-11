Existe uma forte razão para Welder Rodrigues festejar o diagnóstico de diabetes

Ator que interpreta Sabá Bodó na novela 'No Rancho Fundo' foi diagnosticado com Diabetes

O ator e humorista Welder Rodrigues relatou que receber o diagnóstico de diabetes foi uma sorte. No ‘Fantástico’ (TV Globo), deste domingo, 10 de novembro, ele contou que algumas dores musculares debaixo da costela , mais precisamente no lado esquerdo, fizeram ele ir ao médico fazer uma tomografia.

Welder Rodrigues O humorista passou por uma cirurgia para a desobstrução de duas artérias coronárias (Camilla Maia/TV Globo)

Um rápido exame salvou a vida do humorista Welder Rodrigues

Sucesso em duas novelas da TV Globo, ‘No Rancho Fundo’ e ‘Mar do Sertão, Welder Rodrigues teve sua vida salva pela tomografia, que identificou que ele tinha o “coração entupido”, segundo contou no ‘Fantástico’.

Com o diagnóstico em mãos, Welder se preparou recentemente para uma cirurgia cardíaca que desobstruiu duas artérias coronárias.

Hábitos alimentares pioram a saúde de Welder Rodrigues

O ator da novela ‘No Rancho Fundo’ contou que seus hábitos alimentares pioraram sua saúde. Ao ‘Fantástico’, ele disse que mantinha uma alimentação repleta de açúcar: “Todo mundo sabe o que faz bem e o que faz mal. É só a gente parar e pensar no que está comendo”.

Welder Rodrigues está recuperado e busca um novo estilo de vida

O ator Welder Rodrigues segue em recuperação. Diagnosticado com diabetes, ele agora precisa obedecer os médicos e seguir um novo estilo de vida: “Mudei a alimentação logo que cheguei em casa. Quando soube que estava com diabetes, fui no armário das guloseimas e fiz um ritual: lixo. Açúcar, parou”.

Ainda em recuperação após a cirurgia no coração, o ator também contou como está o pós-operatório: “Preciso tomar os remédios e fazer fisioterapia. Quero voltar aos palcos, mas para isso preciso ficar 100%, já que trabalho muito com o corpo em cena.