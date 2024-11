Como uma menina grande, foi assim que a empresária Paris Hilton se sentiu na tarde deste domingo, 10 de novembro, ao comemorar em grande estilo o primeiro ano de vida da filha London. O tema era da popular história ‘Alice no País das Maravilhas’. Brilhou com a decoração espetacular.

Paris Hilton e a festa de sua filha London Entre xícaras gigantes e coelhos: esta foi a chocante festa temática de ‘Alice no País das Maravilhas’ para a filha de Paris Hilton (Instagram @parishilton)

A pequena London é a segunda filha da herdeira do hotel. Ela chegou depois de Phoenix, seu irmão mais novo. Ambos se devem à barriga de aluguel, já que ela confessou em entrevista que sua passagem pelo instituto educacional Provo Canyon School, em Utah, a traumatizou, já que ela relatou que teria sido abusada física, emocional e sexualmente lá no ano em que ficou lá.

Então ela não queria que os filhos crescessem dentro dela, “alguém que tem uma ansiedade tão alta”, porque não seria saudável. Mas, agora com os dois filhos pequenos, a vida sorriu para a celebridade de 43 anos, que também está feliz com o marido, o empresário bilionário Carter Milliken Reum.

‘Alice’ era o seu país das maravilhas

O jardim da mansão parisiense encheu-se de alegria e cor, quando gigantescas xícaras de chá com grandes flores enfeitavam a paisagem. Além disso, uma estação de doces e sobremesas decorada no estilo ‘Chapeleiro’. Claro, uma grande escultura de Alice deu as boas-vindas a todos os convidados.

O Gato Cheshire também esteve presente junto com o Coelho Branco. A casa onde Alice começa a crescer não faltou ao ambiente. Embora a ‘Rainha de Copas’ da obra de Lewis Carroll não tenha comparecido à celebração.

Os convidados tiveram a oportunidade de interagir com algumas alpacas e coelhos que animaram o momento, bem como com outras personagens da história. Os pequenos pintaram em cerâmica, fizeram figuras com massa plástica multicolorida.

Enquanto isso, Paris Hilton não hesitou em aproveitar e deixar sua criança interior surgir. Ela fez três trocas de roupa para um ensaio fotográfico maravilhoso, em que primeiro usou um vestido nude, que a deixou parecendo uma fada.

Mas então ela se tornou Alice, com seu vestido azul claro, avental branco e laço preto no cabelo loiro. Foi divino. Para finalizar com saia estampada com trechos da história, top branco com decote coração com strass, e faixa para a cabeça com cristais. Seu pescoço estava adornado com uma gargantilha preta em forma de laço.

A doce London usou um macacão rosa pastel, com um cardigã branco de manga longa com detalhes prateados, que completou com tênis Converse com cristais e meia-calça branca com grande laço. Mas sua mãe não foi a única ‘Alice’, ela também se tornou a protagonista, ao se vestir com um pequeno vestido azul claro. Enquanto isso, Carter deu vida ao Coelho Branco.