“Ele deixou Kate Middleton?” Príncipe William é flagrado com essa modelo famosa muito sorridente e dá o que falar

Depois que a Princesa de Gales, Kate Middleton anunciou que terminou o tratamento de quimioterapia para o câncer, ela foi gradualmente se integrando ao seu trabalho e atividades reais.

No entanto, é em grande parte o príncipe William quem comparece a esses eventos e recentemente foi flagrado com uma bela modelo, levantando suspeitas de rompimento ou ruptura.

“Ele deixou Kate Middleton?” O príncipe William é pego com esta modelo muito sorridente

O príncipe William viajou para a África do Sul, mas não o fez sozinho, e em uma das atividades da cerimônia do Earthshot Prize 2024, foi capturado com uma bela modelo.

O filho mais velho da princesa Diana e Charles foi flagrado com a modelo Heidi Klum e também Winnie Harlow na Cidade do Cabo.

Lá eles desfrutaram da culinária local graças a uma demonstração de pescadores do porto de Kalk Bay.

Nas fotos você pode ver o príncipe ao lado de Heidi conversando e muito sorridente, o que levou à suspeita de que algo estava acontecendo entre eles e que as coisas com Kate iriam ficar ruins.

“E Kate? É como se ele não se lembrasse dela”, “nossa, como o William parece feliz e sorridente, ele nem fica assim com a esposa”, “como ele é ótimo com essa modelo e sua esposa lutando contra o câncer”, “Catalina , bem, bem, obrigado “, “Ele deixou Kate Middleton? Ele parece muito feliz aqui”, “parece que ele não se lembra da esposa”, “coitada da esposa, ele está com essa modelo” e “aqui está ele muito sorridente mas com a esposa nem tanto”, foram algumas das reações nas redes.

O príncipe William e a modelo compareceram à capital sul-africana para participar da cerimônia do Earthshot Prize 2024 como anfitriões e prolongaram a estadia para desfrutar da cultura local, então William convidou todos para comer na baía como forma de agradecimento e eles não estavam sozinhos, porque havia atores como Billy Porter.

Além disso, sabe-se que Heidi é casada com Tom Kaulitz desde 2019 e eles parecem muito unidos e felizes online, então nenhuma das suspeitas seria verdadeira.