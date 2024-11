Bombas em ‘Mania de Você’: Chegou a hora da vingança dos vilões da novela

A semana na novela ‘Mania de Você’ começa com uma bomba destrutiva para o romance de Viola (Gabz) e Rudá (Nicolas Prattes), que são alvos de uma vingança planejada por Mavi (Chay Suede) e Luma (Agatha Moreira). Apenas por interesse, os vilões da trama das 21h dão as mãos a partir do capítulo de segunda-feira, 11 de novembro. Confira o que vai acontecer!

Viola vira uma farsa antes de receber um grande prêmio em ‘Mania de Você’

A vingança de Luma (Agatha Moreira) contra Viola (Gabz) acontece quando a mocinha da novela está perto de receber o prêmio de Melhor Restaurante da América Latina. Antes da noite de gala, Mavi (Chay Suede) publica vídeos falsos, criados por inteligência artificial, que mostram sua ex roubando o livro de receitas de Luma.

A partir disso, a personagem de Agatha Moreira consegue se reerguer e rouba tudo de sua ex-amiga, inclusive o restaurante Violeta. Ela chega a comprar uma ilha inteira, onde há uma mansão escondida.

Outro vídeo falso faz Rudá virar o vilão da novela ‘Mania de Você’

Rudá (Nicolas Prattes) também não está livre da união entre Mavi (Chay Suede) e Luma (Agatha Moreira), que criam um outro vídeo falso que o incrimina pelo assassinato de Molina (Rodrigo Lombardi) na novela da TV Globo.

Será Mavi responsável por colocar a imagem de Rudá em seu lugar no momento em que atira no empresário. O momento vai se espalhar pela internet e Rudá vira um foragido da polícia e como parte do plano dos vilões, Luma faz chantagem ao oferecer ajuda.

Após deixar Viola pobre, a cozinheira avisa que pode arrumar uma pessoa para assumir o crime e que também pode dar uma fazenda para ele viver. Sacando tudo, o personagem de Nicolas Prattes afirma ter nojo dela: “Você só se afunda cada vez mais em mentiras, falcatruas”.