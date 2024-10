Paul McCartney revela como mantém sua vitalidade no palco aos 82 anos

Aos 82 anos, Paul McCartney continua surpreendendo o mundo com sua energia inabalável, e recentemente, durante um show na Argentina, ele revelou alguns de seus segredos para manter essa vitalidade. Mesmo após quase três horas de apresentação no Estádio Monumental do River Plate, o icônico ex-Beatle mostrou um desempenho vigoroso, alternando entre diferentes instrumentos e movimentando-se com facilidade pelo palco. Conforme noticiado pelo O Globo, a longevidade de sua carreira e disposição física são reflexos de uma vida regrada, tanto na alimentação quanto nos exercícios.

McCartney, que há décadas adotou o veganismo, compartilhou que não consome carne nem laticínios. Sua dieta é composta por pratos como macarrão Pad Thai, hambúrguer de jaca e uma ampla variedade de frutas e vegetais. O músico é bastante criterioso com o que consome, especialmente durante suas turnês, sempre acompanhado de seu chef pessoal. Ele faz questão de alimentos veganos, como tofu e salsichas vegetarianas, além de petiscos saudáveis, como barras de chocolate orgânico e bebidas como chá japonês e vinhos.

Rotina de exercícios e disciplina

A dieta equilibrada é apenas uma parte de seu estilo de vida saudável. O cantor também é um entusiasta de atividades físicas, praticando corrida, levantamento de peso e ioga. Ele afirma que não precisa de um treinador pessoal para se manter em forma, preferindo observar o que os profissionais fazem e replicar por conta própria. Sua rotina inclui exercícios cardiovasculares, flexões com bola e treinos de musculação, sempre acompanhados de aquecimento e alongamento.

Com mais de 60 anos de carreira, McCartney mostra que é possível envelhecer com saúde e disposição, mantendo-se fiel a hábitos saudáveis e disciplinados. O exemplo do músico reforça a importância de cuidar do corpo e da mente, algo que ele pratica há décadas, garantindo sua energia tanto no palco quanto fora dele.