‘Ninguém Quer’: A comédia romântica queridinha da Netflix vai ganhar segunda temporada

E os fãs vão à loucura! Nesta quinta-feira, dia 10 de outubro, a Netflix finalmente anunciou através de suas redes sociais a renovação da série de comédia romântica americana, ‘Ninguém Quer’ [no inglês, ‘Nobody Wants This’]. Confira:

Ainda sem data de lançamento anunciada, a produção, criada por Erin Foster, ganhou o coração dos fãs do gênero e, desde o lançamento da primeira temporada, em 26 de setembro de 2024, está na lista das séries mais assistidas do streaming.

Com dez episódios de aproximadamente 30 minutos cada, a obra segue uma apresentadora de podcast sobre sexo chamada Joanne, e um rabino recém-solteiro, Noah, que se apaixonam, mas tem a relação testada pelas diferenças de estilo de vida e pelas famílias intrometidas.

A produção é estrelada pela atriz Kristen Bell, que já esteve em sucessos como ‘Perfeita é a Mãe’ e ‘The Good Place’, e o ator Adam Brody, mais conhecido por interpretar Seth Cohen na série ‘The O.C.’.

Além da dupla, outros nomes também presentes no elenco são: Justine Lupe, Timothy Simons, Stephanie Faracy, Tovah Feldshuh, Paul Bem-Victor, Michael Hitchcock e Jackie Tohn.

Assista ao trailer oficial:

A história de ‘Ninguém Quer’ é inspirada na própria vida de Erin Foster, mais especificamente na história de como conheceu e se apaixonou por seu atual marido, o executivo Simon Tikhman.

Na segunda temporada, que ainda não tem data de lançamento prevista, Foster seguirá como produtora executiva da série, e Jenni Konner e Bruce Eric Kaplan coordenarão os próximos passos do romance complicado de Joanne e Noah.