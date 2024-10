Mel Maia rebate críticas após finalizar transição capilar e assumir cachos: “Vão ter que conviver com isso”

Na última quarta-feira, dia 09 de outubro, a atriz e influenciadora, Mel Maia, de 20 anos, mostrou aos seguidores que finalizou seu processo de transição capilar e exibiu seus cachos naturais pela primeira vez.

A artista publicou um ‘mini vlog’ em seu perfil no Instagram onde compartilhou o passo a passo da mudança, que também foi necessária para sua nova personagem. “Fim da transição! E em breve novidades. Obrigada pelo cuidado e capricho, @/hugo_giuseppe” escreveu na legenda.

Mais tarde, através dos stories, Mel Maia rebateu críticas que recebeu de alguns internautas sobre sua aparência. A declaração veio após uma seguidora lamentar a mudança.

“Juro que eu queria entender o ser humano, que acaba com um cabelo lindo, que era o dela, e depois fica de palhaçada ‘quero ser livre’, que agora quer fazer transição”, escreveu a usuária.

Em seguida, Maia rebateu. “Vocês sabem que eu não ligo para nada, que não sou de responder comentário, sou super de boa, tranquilona com a vida. Vivo a minha vida do jeito que ela tem que ser vivida, sem me preocupar com a opinião dos outros. Mas vou responder”, começou.

“O cabelo que eu tinha antes, não era o meu cabelo. Até era, mas era um cabelo com química. Meu cabelo era liso porque ele tinha química desde os meus 10 anos. Eu fiz química com 10 anos de idade, gente. Ou seja, eu não lembro como é viver a vida sem química, com o meu cabelo natural”, continuou.

“Para quem está criticando, para quem não gostou do resultado, vocês vão ter que conviver com isso. Porque é o meu cabelo natural. O meu cabelo é cacheado. Então, sim, para mim é liberdade. Porque eu nunca vivi de verdade com meu cabelo cacheado. Eu era muito nova, eu nem lembro, gente.”

“Só quem passou, quem está passando, quem tentou passar e não conseguiu pela transição, sabe dessa liberdade que eu estou falando”, disse Mel, que contou ainda que já tentou passar pelo processo três vezes.

Confira o desabafo na íntegra: