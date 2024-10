Kate Middleton foca em saúde e desiste de reconciliação entre William e Harry

Kate Middleton, duquesa de Cambridge, parece ter deixado de lado seus esforços para melhorar a relação entre seu marido, príncipe William, e seu cunhado, Harry. A informação vem do renomado biógrafo real, Christopher Andersen, que afirmou que Kate, após anos de tentativas, não vê mais sentido em intervir nesse conflito. Segundo ele, apesar de seus esforços no passado, ela decidiu parar de buscar uma reconciliação entre os irmãos.

Em uma entrevista recente para a Fox News, Andersen compartilhou sua perspectiva: “A ideia de que Kate ainda tem tempo e energia para ser mediadora entre os dois é irreal. Ela já fez tudo o que podia, mas a situação não evoluiu, e agora ela se concentra em outras prioridades”. A declaração reflete um ponto de vista que tem ganhado força, especialmente depois dos eventos turbulentos dos últimos anos, incluindo a saída de Harry da família real ao lado de Meghan Markle.

Conflitos agravados pela saída de Harry

Outro especialista da realeza, Richard Fitzwilliams, reforçou que a duquesa está em completa sintonia com seu marido e não se esquece das feridas abertas por Harry desde 2020. O afastamento dos deveres reais, somado às declarações públicas de Harry e sua autobiografia “O Que Sobra”, intensificaram o distanciamento entre os irmãos. No livro, Harry retrata Kate de forma crítica, acusando-a de ter sido fria e distante com sua esposa, Meghan.

Com o relançamento da obra de Harry em brochura, essas questões voltarão à tona, mas felizmente sem novas adições ao conteúdo, segundo fontes. Para Kate, esses desentendimentos trouxeram mais motivos para focar em sua saúde e em seus deveres reais, deixando de lado os conflitos familiares que não podem ser resolvidos por suas mãos.

Prioridades focadas em saúde e família

Recentemente, Kate Middleton passou por um tratamento preventivo contra o câncer, o que tem consumido boa parte de suas atenções. Segundo fontes próximas, ela e William tiveram um ano desafiador, marcado pela luta contra a doença. Agora, com sinais de recuperação, Kate está determinada a retomar suas funções na família real e deixar para trás qualquer fator que possa trazer negatividade à sua vida.

Em conversas particulares com o rei Charles III, Kate até discutiu a possibilidade de uma reconciliação com Harry. No entanto, essas discussões não avançaram, mostrando que, por mais que o desejo de paz exista, as circunstâncias ainda são complicadas. Kate, por enquanto, prefere focar no que está ao seu alcance: sua saúde e seus deveres reais.