Justiça condena RedeTV! e Sikêra Jr. em R$ 20 mil por caso que aconteceu em 2022

Em 2022, o apresentador Sikêra Jr., durante o ‘Alerta Nacional’ (RedeTV!), chamou um motorista de estuprador e o homem, que não tinha sido acusado de nenhum crime, entrou na Justiça e agora o famoso e a emissora foram condenados pela Justiça e terão que pagar R$ 20 mil de indenização.

A decisão tomada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo contra o programa policial, exibido pela RedeTV! até fevereiro de 2023, é de segunda instância e ainda cabe recurso, segundo o site F5, que teve acesso aos documentos e revelou que a imagem do motorista de aplicativo foi exibida ‘Alerta Nacional’ indevidamente, após uma passageira registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil.

O site diz ainda que a passageira, que não teve sua identidade revelada, ficou assustada quando o motorista fechou os vidros do carro e abriu um frasco, e passou gel nas mãos. Ela achava que seria dopada e deixou o carro aos gritos.

Porém, segundo a perícia policial, o produto usado pelo motorista não era um produto químico proibido, muito menos capaz de sedá-la, era apenas um álcool em gel, o que acabou inocentando o motorista.

Diante da condenação judicial, a RedeTV! terá, além da indenização, que publicar uma retratação pública em um noticiário de horário nobre, de acordo com o acórdão de 2 de outubro.

Sikêra vai entrar com um recurso

A defesa do ex-apresentador da RedeTV! negou as acusações e disse que não falou o nome do motorista durante o programa policial. Ele ainda alegou que “tudo foi feito com ética” e que vai entrar com recurso. Já a RedeTV! disse à Justiça não ter responsabilidade sobre o ocorrido, já que o programa era feito por uma produtora independente.