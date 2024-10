Esposa de Roberto Justus revela regra primordial perante ao furacão Milton

Ter um apartamento em Miami, nos Estados Unidos, pode deixar de ser um sonho quando um dos mais temidos furacões, como o Milton, passa por esse que é um dos mais procurados destinos de férias dos brasileiros. Embarcando para a cidade ainda esta semana, a modelo Ana Paula Siebert contou o que acontece quando você desobedece uma das normas de segurança adotadas pelas autoridades locais.

`Pelo Instagram, a esposa do empresário Roberto Justus alegou que caso seja notado algum descumprimento das regras o morador pode ser multado, mas não revelou qual o valor exato da punição.

Aos fãs, a modelo disse que para que tudo ocorra bem, ela e Roberto contam com uma pessoa que cuida do apartamento: “Ela tira tudo e coloca para dentro. É regra do prédio. Se alguém não tira, é multado”, contou a famosa, de 36 anos.

Ana Paula Siebert fala do medo de enfrentar o furacão Milton

Ainda no Brasil, a esposa de Roberto Justus não escondeu o pavor de enfrentar esse que é um dos mais potentes furacões dos últimos 100 anos, segundo o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

Pelo Instagram, Ana Paula desabafou ao saber que a tempestade já tinha chegado na Flórida: “Uma coisa horrorosa e assustadora. Ele não passa em Miami de fato, mas sempre que tem muito vento, alguma ameaça ou aviso de furacão ou tempestade, a gente precisa tirar todos os móveis da sacada”.

Tornado atinge a Flórida antes da chegada do furacão Milton. (Reprodução)

Quando o furacão Milton chegou ao destino da região sudoeste dos Estados Unidos

O furacão Milton chegou por volta das 21h30 desta quarta-feira, 9 de outubro, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, com ventos estimados em 205 km/h, mas perdeu força pouco tempo depois de tocar o solo.

Porém, autoridades locais reforçaram que a tempestade tinha força suficiente para danificar casas, derrubar árvores e elevar a maré em até quatro metros, o que provocaria inundações em diversas regiões da Flórida.

O furacão Milton, que atingiu a categoria 5, chegou ao estado norte-americano no nível 3, e de acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC), no final da noite, ainda apontou uma queda para o número 2, devido à diminuição dos ventos. Apesar disso, mais de um milhão de casas e empresas ficaram sem energia, além das inundações com risco de fatalidade já estarem presentes em algumas regiões do estado.