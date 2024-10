“‘Diddy’ não recebe tratamento VIP”: as restrições do rapper na prisão apesar de sua fortuna milionária

O rapper e produtor Sean “Diddy” Combs continua enfrentando as consequências das acusações contra ele de abuso sexual, estupro e tráfico de pessoas. Desde a sua admissão no Metropolitan Detention Center, no Brooklyn, a vida do magnata do hip-hop tomou um rumo completamente contrário à sua vida de opulência.

Diddy agora vive uma realidade muito diferente daquela a que estava acostumado. Apesar da sua fortuna, o acesso a certos privilégios que muitos reclusos daquela prisão podem adquirir com dinheiro é estritamente proibido ao cantor de 54 anos. Isso foi revelado por um ex-presidiário de uma prisão federal que cumpriu pena após se declarar culpado de tráfico de drogas.

Sean Combs chega ao gala prévia do Grammye saúda os ícones da indústria no Hotel Beverly Hilton no sábado, 25 de janeiro de 2020 em Beverly Hills, Califórnia (Foto Mark Von Holden/Invision/AP, arquivo) AP (Mark Von Holden/Mark Von Holden/Invision/AP)

Smith era um piloto experiente que em 2006 foi condenado a um ano de prisão por cruzar a fronteira Canadá-EUA com maconha em um avião.

Nesse sentido, afirmou que o sistema penitenciário federal é “muito limitado” e que mesmo os ricos “não obtêm privilégios adicionais”. “É permitido trazer algumas coisas básicas, como um agasalho (calça e jaqueta esportiva) e um tênis da cantina, mas é só. Eles invadem e, se você tentar cobrar, eles tiram tudo de você”, compartilhou.

Ele também garantiu que o rapper provavelmente não “tem acesso a outros presidiários”. “As pessoas pensam que há televisão e rádio, mas onde ele mora não há nada, nem rádio. Eles te dão uma Bíblia e um livro por semana. “É isso”, acrescentou, acrescentando que o magnata do hip-hop terá apenas 300 minutos de telefone por mês.

Trata-se de Timothy Smith, aluno do “Married at First Sight Australia”, que deu uma entrevista ao Daily Mail Australia na qual garantiu que Combs não está recebendo nenhum “tratamento VIP” na prisão. “Seu dinheiro e riqueza não lhe trarão nenhum benefício”, disse ele com base em sua experiência.

“Se você falar 30 minutos por dia ao telefone, depois de 10 dias, você não conseguirá mais falar nos próximos 20 dias (...) Às vezes você fica sem minutos na primeira semana e depois você ' você fica falando sozinho (...) Sua riqueza não lhe servirá de nada aqui.”

Se for condenado, Combs pode pegar no mínimo 15 anos de prisão e no máximo prisão perpétua depois de ser preso na cidade de Nova York em 16 de setembro. Ele é acusado de três acusações: conspiração para cometer crime organizado; tráfico sexual por força, fraude ou coerção; e transporte para praticar a prostituição.

Embora Combs se tenha declarado inocente das acusações e esteja detido sem fiança.

Combs é um dos executivos, produtores e artistas musicais mais conhecidos do hip hop, tendo ganhado três prêmios Grammy e trabalhado com artistas como Notorious B.I.G., Mary J. Blige, Usher, Lil Kim, Faith Evans e 112.

Ele fundou a Bad Boy Records em 1993, a influente linha de moda Sean John, uma marca de vodca e a rede de televisão Revolt. Ele vendeu sua participação nesta última empresa em junho deste ano.