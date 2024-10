‘Conseguimos nos deslocar para nos proteger’: Malvino Salvador em meio ao furacão

Malvino Salvador viajar para a Flórida no mesmo dia em que o furacão Milton chegou ao destino

Algumas celebridades brasileiras, como Tainá Müller e o casal Rafa Brites e Felipe Andreoli fugiram da fúria do furacão Milton, visto como um dos mais fortes a atingir a Flórida, nos Estados Unidos, nos últimos 100 anos, mas o ator Malvino Salvador desembarcou no destino no mesmo dia previsto de sua passagem e, pela internet falou sobre o momento tenso que passou ao lado da família.

Em seu relato corajoso, o ator que fez sucesso em muitas novelas da TV Globo contou que escapou da tempestade por mudar a rota, mas não escapou dos momentos de pânico vividos por outros turistas no aeroporto.

“Queremos tranquilizar vocês. Conseguimos nos deslocar para Miami para nos proteger do furacão que está chegando em Orlando. Estamos seguros e agradecemos todo o apoio de vocês!”, contou o famoso, que viajou para os Estados Unidos ao lado da esposa, Kyra Gracie, e dos quatro filhos: Sofia, de 14 anos, Ayra, de 10, Kyara, de 7, e Rayan, de 3.

Qual a razão para Malvino Salvador viajar aos Estados Unidos no dia do furacão

Nas redes sociais, Malvino explicou aos fãs que tentou mudar o dia da viagem ao receber o alerta da chegada do furacão Milton, mas como já estava com tudo marcado e a companhia aérea não tinha vaga em outras datas a família optou em continuar com o plano.

“A viagem já tinha sido programada há um ano, estamos em muitos e com muitas crianças. Resolvemos vir a Orlando porque sabíamos que poderia ajustar a viagem vindo a Miami para se proteger”, comentou ele.

Furacão Milton se aproxima: veja a cronologia do fenômeno ganhando forma ao longo do dia (Figura ilustrativa gerada por meio de Inteligência Artificial - Freepik)

Em seguida, o ator explicou o motivo para a companhia aérea não remarcar a viagem para Flórida: “Tentamos mudar a passagem para três dias depois, mas não conseguimos com a companhia aérea, já estava tudo lotado. Também já estava tudo alugado, organizado”.

Mesmo confiante de que tudo daria certo, Malvino Salvador não conseguiu ficar calmo ao chegar no país e relatou que ficou “tenso” quando percebeu as movimentações no aeroporto.

“Nosso pensamento e preocupação agora estão com todos que ainda estão na rota do furacão. Se você está em áreas próximas, por favor, se proteja, siga as orientações das autoridades e busque locais seguros. Estar preparado pode salvar vidas! Fiquem atentos e cuidem-se”.

