Celebridade do conteúdo adulto na web vai ser pastora: ‘Todos somos pecadores’

Estrela do conteúdo adulto na internet detona religiosos homofóbicos

Famosa por seus conteúdos adultos na internet, Andressa Urach comentou mais uma vez sobre virar uma pastora para todos e aproveitou, pelas redes sociais, para detonar os religiosos homofóbicos, alegando que suas falas preconceituosas motivaram sua saída da igreja.

“Uma das coisas que me fez sair das igrejas é ficar ouvindo o que muitos pastores pregam, que ‘os gays vão para o inferno’. Vocês não deveriam falar uma coisa dessas, porque se tu entende a graça de Jesus, você sabe que ela veio para todos e todos nós somos pecadores”.

Andressa Urach afirma que gays serão aceitos na sua igreja (Reprodução/Instagram)

Em seguida, a ex-participante do reality ‘A Fazenda’ (Record) disse que as pessoas LGBTQIAPN+ são perfeitas e que quem os fez desta forma foi Deus: “Deus não faz nada errado. Pare de julgar o próximo e cuide dos teus pecados em oculto. Deixe as pessoas serem livres, porque elas são livres”.

Urach pediu para que as pessoas olhem para os seus próprios atos e disse que existem pessoas que pecam em pensamento e na “língua fofoqueira” e “acusadora”: “Deus está me honrando sabe como? No conteúdo adulto. E sabe por quê? Porque um dia, meu amor, eu serei pastora”.

Andressa Urach revela que abrirá igreja em 5 anos

Foi em agosto deste ano que a influenciadora digital revelou o sonho de ter uma igreja, ao responder aos seus seguidores. Na época, Urach disse que não iria tirar dinheiro de ninguém, já que procura uma forma de sustentar sozinha o local.

“O que recebo de Jesus quero dar de graça. Minha igreja vai ser para todos os pecadores e não para Santos. Tenho certeza absoluta que se eu morrer hoje ou amanhã ou depois quem me busca é Jesus, mesmo sendo pecadora! Porque a salvação não se perde. Os religiosos que aprisionam as pessoas colocando medo nelas. Mas a misericórdia de Deus não tem fim! Ele sonda nosso coração e intenções. O importante no juízo final é ter Jesus lá para te defender. E eu tenho!”.