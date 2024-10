‘Agora é com Deus’: Estrela de ‘Chocolate com Pimenta’ enfrenta o furacão Milton

Morando na Flórida, Estados Unidos, a atriz Nivea Stelmann, que interpretou Graça na novela 'Chocolate com Pimenta' mudou sua rotina por causa do furacão Milton

A atriz Nivea Stelmann, uma das estrelas do elenco da novela ‘Chocolate com Pimenta’ (TV Globo), trocou o Brasil pelos Estados Unidos em 20017 e escolheu Orlando, na Flórida, para viver, mas com a passagem do furacão Milton, , um dos mais potentes das últimas décadas, ela precisou preparar sua casa e contou detalhes pelas redes sociais.

Para tranquilizar os seguidores, a famosa disse que toda família seguiu as recomendações passadas pelas autoridades locais para evitar grandes problemas causados pela tempestade, que tem um alto poder de destruição.

Segundo ela, foi preciso tirar toda mobília colocada do lado de fora da casa, como mesa e cadeiras, deveria ser retirada ou colocada dentro da piscina ou amarrada com a folhagem de pinheiros. Os brinquedos de Bruna, sua filha de 10 anos, também foram retirados do jardim.

“A gente se preparou, obedeceu todas as ordens. Tudo que indicaram, está feito. Agora é com Deus, com a força da natureza”, disse Nívea, que também atuou em novelas da Record, como ‘Os Dez Mandamentos’ (2011) e ‘A Terra Prometida’ (2016).

“Pânico nas compras”: mercados são esvaziados enquanto moradores da Flórida aguardam chegada do furacão (Reprodução/TikTok)

Para tranquilizar os fãs, a atriz Nivea Stelmann garantiu que a situação em Orlando estava mais calma do que outras em localidades da Flórida e que ela e sua família não precisaram abandonar a casa. Mas, ela reforçou que todos, incluindo o cachorro, seguem no mesmo cômodo da casa.

“Se tivesse toque de recolher, a gente teria obedecido. Estamos com medo, mas não adianta entrar em pânico porque não tem o que fazer. Entrar em pânico só vai fazer a gente passar mal, ficar ansiosos e não vai resolver absolutamente nada”, disse a celebridade brasileira, que mora nos Estados Unidos desde 2017.

Furacão Milton foi uma tragédia anunciada

Pelas redes sociais, a atriz que viveu a personagem Graça na novela ‘Chocolate com Pimenta’ contou que nos Estados Unidos as previsões de furacões são anunciadas e funcionam para que a população tome todas as medidas protetivas necessárias. Mas, ela reforçou que a tragédia é dada como certa.

“A desgraça é anunciada. A gente sabe que é muita tensão, muita gente pode perder a vida. Isso é uma coisa que mexe com a gente”, continuou. “Mas estamos preparados para o que vai acontecer”.