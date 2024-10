“A Vilã das Nove” terá estreia na Mostra de SP; confira trama inédita sobre novela

Com direção de Teodoro Poppovic e produção de André Pereira e Mariana Muniz, da Lupa Filmes (“Mato Sem Cachorro”), “A Vilã das Nove” chega exclusivamente aos cinemas em 31 de outubro. Na trama, Roberta (Karine Teles), vive a melhor fase de sua vida até que, de repente, descobre a abordagem da novela das nove ser baseada em seu passado.

Antes de chegar aos cinemas, a produção terá a estreia oficial no Festival do Rio 2024, um dos principais eventos de cinema na América Latina, evento programado entre os dias 03 e 13 de outubro, no Rio de Janeiro.

A produção também estará na programação da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, agendado para acontecer entre os dias 19 de outubro e 01 de novembro.

Além de Karine Teles, Alice Wegmann e Camila Márdila, o elenco de “A Vilã das Nove” conta também com Antonio Pitanga, Laura Pessoa, Negro Leo, Rodrigo Garcia, Murilo Sampaio, Valentina Bandeira, Felipe Rocha, Catarina de Carvalho, Stella Rabello, Angela Rabello e Otto Jr.

Sinopse e trailer oficial

“Roberta está na melhor fase da sua vida. Recém-separada, vive ao lado da filha Nara, desfrutando de uma liberdade que há muito tempo não experimentava. Roberta trabalha como preparadora vocal e tem uma rotina pacata no seu apartamento no Bairro Peixoto. Até que ela vai a uma festa a convite de um dos seus alunos e assiste à estreia da novela “A Má Mãe” de um autor consagrado chamado Modesto Estrela.”

“A novela torna-se um sucesso imediato de audiência. Mas há algo familiar para Roberta. Ela descobre que a trama da novela é baseada na sua vida. E o pior, ela é a vilã da novela. Desesperada, Roberta se aproxima da atriz que está fazendo sucesso interpretando a vilã, Paloma, para tentar desvendar como os seus segredos estão sendo expostos, antes que seja tarde demais.”

Confira o trailer: