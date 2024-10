Ex-galã Mário Gomes desmaia e é levado a pronto-socorro municipal

Após lidar com o despejo da mansão que morava no Rio de Janeiro, o ator Mário Gomes, de 71 anos, sentiu fortes dores na virilha, local onde já teve um câncer, durante uma gravação em sua antiga casa e foi socorrido pelo SAMU.

Segundo a equipe do ex-galã da TV Globo, ele está recebendo os cuidados necessários, mas não explicou aos fãs o que realmente aconteceu. Mas, conforme divulgou a Quem, após desmaiar, o médico que o atendeu suspeita que Mário possa estar com uma hérnia na região.

Mário Gomes diz que já pagou sua dívida trabalhista

O ator respondeu uma caixinha de perguntas no Instagram, afirmou aos fãs que todas as dívidas trabalhistas da fábrica que era proprietário foram pagas antes do imóvel ser leiloado. O candidato a vereador pelo Rio de Janeiro disse que foi acompanhado por uma sindicalista até um juiz de paz, mas acabou sendo induzido ao erro: “Não era o certo e nos induziu ao erro, mas foi tudo pago, a rescisão, o tempo trabalhado, horas”.

Mário também comentou que a mesma pessoa teria comentado que ele deveria ter ido ao juiz do trabalho e, por isso, ainda teria dívidas para quitar com os funcionários desta fábrica de jeans, no Paraná. O ex-galã da TV Globo lamentou que a mansão foi leiloada para pagar uma dívida que não existe mais: “Agora quer que eu pague novamente o que já paguei, tomando minha casa”.

Mário Gomes responde sobre a decisão de não vender a mansão

Desde que o ator foi despejado da mansão, localizada dentro de um condomínio de luxo, muitos seguidores questionam o motivo para ele decidir não vender o imóvel e a resposta veio também na caixinha de perguntas colocada no story do Instagram.

Segundo Mário, a casa não foi vendida pelo fato da dívida ter sido paga e que tem documentos para comprovar que quitou todos os valores pedidos aos funcionários da fábrica de jeans, que acabou sendo alvo de uma investigação do Ministério Público por conta dos diversos benefícios que recebeu da prefeitura de Entre Rios do Oeste, cidade do interior do Paraná.

A investigação feita em 1999, pelo promotor Marechal Cândido Rondon, acreditava que o ator e sua sócia, Márcia Mendes, foram favorecidos pela administração municipal da época. Na época, a prefeitura teria investido R$ 489 mil na empresa de Mário Gomes.