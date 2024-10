Agenda cultural: Detonautas leva turnê de 20 anos para São Caetano do Sul

Após passar por São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Juiz de Fora e Natal, o show ‘Detonautas Tour 20 anos - Acústico’, que celebra o álbum acústico da banda, lançado em 2010 e que soma mais de 300 milhões de streamings nas plataformas digitais, chega a cidade de São Caetano do Sul.

ANÚNCIO

O show está marcado para sexta-feira, dia 25 de outubro, no Teatro Paulo Machado de Carvalho (Rua Tibagi), bairro Santa Maria, com a abertura dos portões marcada para às 20h e o começo do show para às 21h. Os ingressos custam R$ 85 (meia-entrada), R$ 135 (entrada solidária) e R$ 170 (inteira) e podem ser comprados pelo site oficial.

O repertório de ‘Detonautas Tour 20 anos - acústico’ reúne a versão desplugada de hits de diferentes fases da banda, como ‘Quando o Sol Se For’, ‘Olhos Certos’ e ‘O Retorno de Saturno’, incluindo músicas que ainda não ganharam uma versão oficial acústica.

Animado, o vocalista Tico Santa Cruz define que está vivendo um sonho ao lado de Renato Rocha (guitarra), Fábio Brasil (baterista), Phil Machado (guitarra) e André Macca (baixo). Segundo ele, a turnê fez com que ele ficasse com os olhos cheios de lágrimas.

“Ver pessoas de todas as idades cantando em voz alta todas as músicas do setlist é algo muito especial. Nossa história com as cidades que passamos é muito intensa e essa turnê só aumentou a minha gratidão e o meu amor pelos nossos fãs”, disse ele.

Além de São Caetano do Sul, o grupo também se apresenta no dia 1 de novembro, no Qualistage, no Rio de Janeiro e Tico revela que novas datas serão anunciadas em breve.

Detonautas levou a turnê para o festival João Rock

No começo de junho, a banda subiu ao palco do festival e cantou para mais de 70 mil pessoas em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, algo que mexeu mais uma vez com os sentimentos de Tico.

“Nem em meus sonhos mais otimistas, ou nas minhas maiores ansiedades, imaginei que poderíamos alcançar isso. Levar a turnê para esse público foi um grande desafio que me preocupou por meses, mas foi lindo ver todo mundo cantando junto. Foi um novo e especial capítulo da nossa carreira”, definiu Tico, emocionado.