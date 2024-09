Jennifer Lopez está aberta a sair com alguém mais jovem e seus amigos lhe dizem que é perigoso

Jennifer Lopez e Ben Affleck foram flagrados se beijando e se acariciando, mas supostamente, isso não impede o divórcio entre eles. Fontes próximas revelaram que a cantora está aberta a sair com alguém mais jovem, embora seus amigos a avisem que é “perigoso”.

Um informante disse à Revista Closer que Jlo, de 55 anos, não está procurando algo oficial ou um compromisso, e supostamente está considerando alguém como Joe Jonas ou Zac Efron.

“Os amigos acham que poderia ser um movimento perigoso e que deveria procurar amor e segurança quando estiver pronta”, foram as palavras da fonte.

Outro que supostamente Jennifer Lopez poderia estar considerando é o comediante Pete Davidson, o que preocupa tanto a sua equipe quanto seus amigos.

"Preocupante para a equipe é alguém como Pete Davidson, pois ele esteve em reabilitação e Jen poderia pensar que poderia acabar tentando salvá-lo", revelou a fonte.

Jennifer Lopez e Ben Affleck: "Ainda há muito amor"

As virais imagens de Jennifer Lopez beijando e acariciando Ben Affleck, apesar de estarem se divorciando, evidenciaram que ainda há muita atração entre eles.

“A Ben e Jennifer aliviaram parte do estresse ao finalmente solicitar o divórcio após semanas de especulações. Os beijos e abraços relatados em sua recente saída podem indicar que ainda há muito amor entre eles e mostram que seus sentimentos não desapareceram da noite para o dia”, disse a especialista em relacionamentos, Louella Alderson, ao The Mirror.

Apesar de tudo, a especialista não acredita que isso vá impedir o divórcio, mas sim que se trata de uma fase de transição. Alderson alertou que essa proximidade poderia tornar a separação mais difícil.

Com a saída deles juntos, talvez os artistas queiram mostrar que podem ser exs amigáveis, mas Ben não conseguia tirar as mãos de Jlo, e ela não o rejeitava.

Diz-se que quem teve mais dificuldade em aceitar a separação foi Jennifer Lopez. No entanto, quando decidiu, foi ela mesma quem entrou com o pedido de divórcio. No entanto, esse momento juntos revela que ainda há química entre eles.