Reveladas quais são as cidades que Oasis visitará em 2025 durante sua turnê mundial

Há algumas semanas, Oasis surpreendeu seus fãs ao anunciar seu retorno em 2025, com uma série de concertos no Reino Unido, que já estão esgotados devido à grande resposta do público.

É importante notar que este é considerado um momento histórico, pois os irmãos Gallagher estavam de relações cortadas, então os fãs viam como improvável um reencontro, o qual agora é uma realidade.