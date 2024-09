Mãe de Chester Bennington sobre a nova fase do Linkin Park: “Me sinto traída”

O descontentamento dela aumentou quando ela viu a transmissão ao vivo onde a banda apresentou Armstrong. "Eu ouvi ele cantar... Nem me lembro do que ele estava cantando, porque não queria ouvir. Foi um grito com uma nota muito alta. Saí de lá o mais rápido que pude", compartilhou Susan, deixando claro sua surpresa e decepção com a situação.

Este assunto gerou um debate entre os fãs sobre o futuro do Linkin Park e como as decisões que afetam o legado de Chester são tratadas.