Virginia caminha com José Leonardo nos braços e fala da noite em claro no hospital: “Nem dormimos”

Virginia fala sobre como foi a primeira noite no hospital com o filho caçula, José Leonardo

A família do cantor sertanejo Leonardo está em festa. O motivo é o nascimento de José Leonardo, terceiro filho de Zé Felipe com a empresária e influenciadora digital Virginia Fonseca. O parto ocorreu na tarde de domingo (8), em um hospital de Goiânia, em Goiás. A mamãe orgulhosa caminhava com o caçula nos braços na manhã desta segunda-feira (9) e disse como foi a primeira noite deles.

ANÚNCIO

“Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos aqui dando uma volta, andando um pouco. Minha parceira de noite foi Jé. Quantas vezes, mais ou menos, a gente acordou? Na verdade, nem dormimos, né?”, comentou ela, em postagem nos stories de seu Instagram.

Em outra postagem, ela mostrou que está cercada de amigos no hospital e foi até o encontro de Zé Felipe, que dormia em um sofá. Logo, ela entregou José Leonardo ao pai, que ficou babando no filho.

“Bom dia, ó quem veio”, disse Virginia. “Ele tomou banho?”, perguntou Zé Felipe. “Ainda não”, respondeu a mãe, enquanto entregava o bebê ao pai.

Horas depois, ela disse que aguardava a chegada das filhas, Maria Alice, de 3 anos, e de Maria Flor, de 1 aninho, no hospital. “Vou tirar um cochilo de pelo menos 40 minutos, porque estou acabada. Essa noite foi ‘uó', mas enfim, tudo certo”, destacou Virginia.

José Leonardo nasceu em hospital de Goiânia, que estava cheio de parentes e amigos dos pais; vovô Leonardo marcou presença (Reprodução/Instagram)

Nascimento

O nome José Leonardo foi escolhido para homenagear o pai e o avô, que estava na Maternidade Ela, em Goiânia, para acompanhar o parto, realizado às 17h de domingo. O menino chegou ao mundo pesando 3,5 kg e medindo 49 cm.

“O irmão das Marias, nasceu na tarde deste domingo, em Goiânia às 17h, pesando 3.590kg e com 49,5 centímetros. O parto cesariana foi feito pela Dra. Fabiana Garcia dos Santos. Virginia e José Leonardo passam bem”, disse Virginia em postagem nas redes sociais.

Ela compartilhou um vídeo que mostrou desde os detalhes da decoração do quarto até o nascimento do pequeno. O cantor Leonardo apareceu comemorando muito a chegada do neto (veja abaixo).