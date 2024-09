O jogador do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, deixou claro que não se importa de ser considerado o ‘braço doce’ da superestrela Taylor Swift. Durante uma entrevista pré-gravada no CBS Mornings, que foi ao ar na quinta-feira, 5 de setembro, Kelce, de 34 anos, afirmou com humor: “É a vida que escolhi, suponho”. Apesar de estar sob os holofotes devido ao seu relacionamento com a cantora, o atleta garante que está gostando da experiência.

"Vem com o território querer fazer coisas divertidas como essa e assinar contratos de patrocínio incríveis", acrescentou durante a entrevista, que foi filmada no set de seu último comercial para a Pepsi. Neste anúncio, Kelce participa de uma versão moderna do icônico comercial da marca de 2004, que contou com a participação de Britney Spears, Beyoncé, Pink e Enrique Iglesias.

Travis Kelce fala sobre como seus pais se sentem em relação ao seu relacionamento com Taylor Swift

Quanto à forma como a família está lidando com a fama que os rodeia, Travis mencionou que os Kelce estão desfrutando de cada momento, especialmente a sua mãe, Donna Kelce. “Todos estão desfrutando. A mãe Kelce está se divertindo muito”, explicou. Também mencionou que o seu pai está a começar a sentir-se mais confortável com a atenção mediática, enquanto o seu irmão, Jason Kelce, sempre lidou bem com o foco da atenção.

Super Bowl LVIII - San Francisco 49ers v Kansas City Chiefs Travis Kelce, do Kansas City Chiefs, abraça Taylor Swift após a vitória sobre o San Francisco 49ers no último Super Bowl disputado em Las Vegas (Ezra Shaw/Getty Images)

Travis passou a maior parte de seu verão acompanhando Swift em sua bem-sucedida turnê Eras, até subindo ao palco com ela durante sua apresentação em 23 de junho no estádio de Wembley, em Londres. Quando perguntado sobre sua música favorita de Taylor Swift, Kelce brincou: “Oh, muitas delas. Todas são minhas favoritas, literalmente, cada uma”.

AFC Championship - Kansas City Chiefs v Baltimore Ravens Foto de Patrick Smith/Getty Images (Patrick Smith/Getty Images)

Quanto ao motivo pelo qual acha que as pessoas o apoiam tanto, Travis respondeu: “Espero que seja porque veem que sou uma pessoa genuinamente boa e adoro o que faço. Prefiro dar a todos algo para sorrir e animar”. Desde que os rumores sobre seu relacionamento começaram em setembro de 2023, o casal tem chamado a atenção do público, e seu romance foi oficialmente confirmado quando foram vistos de mãos dadas em uma festa do Saturday Night Live no mês seguinte.