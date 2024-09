Saiba quem foram os amores do príncipe Harry

Antes de se casar com Meghan Markle, a vida do príncipe Harry era caracterizada pela extravagância e luxo, o que lhe rendeu um extenso histórico de amores. Ao contrário de seu irmão mais velho, William, Harry sempre foi mais extrovertido em suas relações, que, embora não tenham sido formais, foram muito comentadas pela mídia.

No histórico de amores do príncipe Harry, há jornalistas, atrizes, cantoras, modelos e uma advogada. No total, foram nove relacionamentos conhecidos, mas nenhum deles resultou em noivado oficial.

Uma coisa em comum com as mulheres com quem o filho mais novo do rei Charles II teve romances é que nenhuma faz parte da realeza. Seus gostos sempre estiveram muito inclinados a mulheres que não são da realeza.

O príncipe Harry e seus amores

A seguir apresentamos a lista de amores do príncipe Harry, conforme relatado pela revista digital Vanidades.

- Natalie Pinkham e Cassie Sumner, as primeiras da lista do príncipe Harry

Foto: Motorsport

A primeira namorada que se ouviu falar do príncipe Harry foi em 2003, quando ele tinha 19 anos. Tratava-se da repórter de televisão Natalie Pinkham. No mesmo ano, ele foi relacionado à atriz Cassie Sumner.

-Chelsy Davy, o relacionamento mais longo de Harry

Chelsy Davy e o príncipe Harry (AP)

Em 2004, Harry começou a namorar a advogada Chelsy Davy. Foi o relacionamento mais longo que teve antes de Meghan Markle, pois ficaram juntos até 2012. No entanto, durante seu relacionamento com a profissional de direito, também foram ouvidos rumores sobre outros amores, como Astrid Harbord, amiga de Kate, e a apresentadora de televisão 'Factor X' Caroline Flack.

Diz-se que o relacionamento dela com Davy não continuou porque ela não queria um futuro pertencendo à realeza.

Durante seu romance com a advogada, ele também foi relacionado à cantora Mollie King, integrante da banda The Saturdays, mas não durou.

Em 2011, quando Harry tinha 27 anos, The Sun e outros meios de comunicação locais publicaram fotos dele com Florence Brudenell, mas esse relacionamento também não durou, supostamente devido ao seu título real.

As duas últimas mulheres antes de Meghan foram a modelo Cressida Bonas e a cantora britânica Ellie Goulding, com quem ele namorou em 2015.