‘O Quarto ao Lado’, novo filme de Almodóvar, recebeu 18 minutos de ovação no Festival de Veneza

Tilda Swinton, a partir da esquerda, o diretor Pedro Almodovar e Julianne Moore posam na exibição de "The Room Next Door" no 81º Festival de Cinema de Veneza em Veneza, Itália, segunda-feira, 2 de setembro de 2024

O novo filme de Pedro Almodóvar, ‘O Quarto Ao Lado’, foi apresentado na noite de 2 de setembro no Festival de Cinema de Veneza e recebeu uma mega ovação de 18 minutos e 36 segundos.

ANÚNCIO

Assim que as luzes se acenderam na sala onde foi exibido o primeiro filme que o diretor espanhol rodou em inglês, o público se levantou e começou a aplaudir.

É importante destacar que a duração desta incomum ovação no Festival de Veneza pode ter sido influenciada pela presença de Pedro Almodóvar e das protagonistas do filme, Julianne Moore e Tilda Swinton, que desceram da galeria e ficaram um tempo com o público.

Pedro Almodóvar iniciou uma nova era em sua carreira com ‘O Quarto ao Lado’

Durante a conferência de imprensa realizada por Pedro Almodóvar no Festival de Veneza, ele revelou que com ‘O Quarto ao Lado’ iniciaria uma nova era em sua bem-sucedida carreira, já que é o primeiro filme que ele fez em outro idioma que não o espanhol.

‘O Quarto ao Lado’ é uma adaptação que o cineasta espanhol fez do livro publicado por Sigrid Núñez em 2020, ‘What Are You Going Through’, pois encontrou entre suas páginas o “veículo adequado que precisava” para começar sua nova fase.

Além disso, Pedro Almodóvar destacou que o idioma não foi um problema ao realizar este longa-metragem, já que Julianne Moore e Tilda Swinton, a quem ele descreveu como atrizes maravilhosas, "entenderam perfeitamente o tom que ele queria dar à história".

“Penso neste filme, em primeiro lugar, como uma história de amor entre Ingrid e Martha... E também sobre a evolução, seja falando de guerra, do desastre climático... A fé representada no filme está na necessidade e inevitabilidade da evolução, para onde quer que nos leve”, compartilhou Tilda Swinton.

Por sua vez, Julianne Moore declarou que ‘Quarto ao Lado’ é: “uma história sobre a amizade feminina e de amigas já adultas... Não conheço outro cineasta no mundo capaz de fazer isso, além de Pedro”.