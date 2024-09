Montecito: como é o bairro de luxo onde vivem Meghan Markle e o príncipe Harry?

Já se passaram mais de quatro anos desde que o príncipe Harry chocou o mundo com sua decisão de dizer adeus às suas responsabilidades reais como membro de alto escalão da Família Real Britânica, ao lado de sua esposa, Meghan Markle. A decisão continua sendo considerada controversa até hoje, mas tanto Harry quanto Meghan parecem estar felizes e satisfeitos com a vida que levam desde então nos Estados Unidos.

Desde aquele 8 de janeiro de 2020, o filho mais novo do rei Charles III e da ex-atriz de Hollywood tomaram a decisão de se exilar em um dos complexos residenciais mais luxuosos do mundo: Montecito, localizado no estado da Califórnia, de onde Meghan é natural.

Como é Montecito, Califórnia, o luxuoso lugar onde vivem Meghan Markle e o príncipe Harry?

Montecito é uma cidade não incorporada secreta no condado de Santa Bárbara, localizada entre as montanhas de Santa Ynez e o oceano Pacífico. De acordo com dados do Departamento do Censo dos Estados Unidos, atualmente, a área tem menos de 10 mil habitantes.

De acordo com o jornal britânico The Telegraph, Montecito é, aparentemente, "um paraíso do século XXI com suas mansões, bares de suco e clima mediterrâneo".

Além disso, o local de residência dos duques de Sussex e de outras dezenas de celebridades possui uma vista espetacular de uma costa, com praias quilométricas, beijadas pelo oceano Pacífico e refrescadas por uma mistura de palmeiras, araucárias e pinheiros centenários.

Entre as atividades que cercam os habitantes desta região exclusiva da América do Norte estão: pistas de boliche exclusivas, aulas de bicicleta estática ao ar livre, atividades em piscinas com água mais azul e viagens de trem até a praia. "É como um universo diferente do subversivo bairro de surf de Funk Zone, a quatro milhas a oeste de Santa Bárbara", assegura o The Telegraph.

Entre as celebridades com as quais Harry e Meghan podem se encontrar constantemente em qualquer tipo de passeio matinal estão: Ariana Grande, Oprah Winfrey, Owen Wilson, Gwyneth Paltrow, Orlando Bloom, Ellen DeGeneres, Greta Garbo, Adam Levine, entre outros.