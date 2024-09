Microblading, a técnica de beleza de Kate Middleton diante da queda de suas sobrancelhas e cílios

Kate Middleton já perdeu suas sobrancelhas e parte de seus cílios devido ao tratamento de quimioterapia para seu diagnóstico de câncer. No entanto, ela continua parecendo linda e radiante, o que faz muitos se perguntarem qual é o seu segredo?

Perante a mídia, foi revelado que a Princesa de Gales recorreu ao método de microblading para simular cabelo em suas sobrancelhas e cílios, mas o que é o microblading?

A revista Elle apresentou a explicação da reconhecida microblader Anabel Gornés sobre este método de maquiagem semipermanente para as sobrancelhas. Segundo a especialista em microblading, “é uma técnica na qual, com a ajuda de um tebori (caneta de metal) e uma lâmina (agulha de microblading) personalizada, vamos fazendo traços com pigmento orgânico para criar ‘fio a fio’ sobrancelhas carentes ou ausentes de pelo, ou para definir mais as existentes”.

O objetivo do microblading é preencher as falhas nas sobrancelhas, dando-lhes volume e cor. O procedimento dura aproximadamente 45 minutos e dura em média entre seis e 24 meses, sendo que o resultado é muito natural. É ideal para pessoas que têm falhas nas sobrancelhas ou mesmo para aquelas que não têm devido a alopecia ou aos efeitos da quimioterapia.

O único inconveniente do microblading é que são necessárias várias sessões para obter o resultado desejado, além de não poder ser aplicado em pessoas alérgicas.

Passos do microblading

Esta técnica oriental, dá desenho e cor de forma natural às sobrancelhas

De acordo com a fonte citada, o primeiro passo para o microblading é desenhar o olhar e traçar com um lápis a forma ideal das sobrancelhas, de acordo com as características do rosto. Em seguida, procura-se o tom ideal de acordo com a cor natural do cabelo, uma vez que o objetivo é parecer o mais natural possível.

A seguir, começa-se a aplicar o pigmento traço a traço com uma caneta descartável que tem agulhas muito pequenas em uma extremidade, os traços seguem o crescimento natural do cabelo. Não é doloroso, são picadas suportáveis.

O último passo é aplicar a tintura e esperar alguns minutos para que fixe. No início, parecerá escuro, mas depois o tom vai clareando, então não se assuste.

O microblading pode ser acompanhado de cílios postiços fio a fio, estes são ideais para fazer seus cílios parecerem bonitos e naturais.